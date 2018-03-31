新竹關埔國小學區爭搶 住對面卻讀不到家長抗議

2018-03-31 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關埔地區家長設籍較晚等因素，無法就近入學，今天，家長、居民集結前往新竹市政府抗議，提出落實居住事實、支持就近入學，增設基本學區、增加班級校舍等訴求，希望市府能重視。

新竹市出生率全國名列前茅，關埔地區近年人口快速增加，今年也約有1200餘名小一新生即將入學。而關埔國小預計今年9月將招收8班、232名新生，採共同學區制，鄰近的龍山國小也因校舍工程施工，2校都將實施總量管制，造成關埔地區許多家長因設籍較晚等原因，無法就近入學，家長們成立「光埔護苗協會」，希望捍衛孩子的就學權益。

「光埔護苗協會」指出，教育處希望打造關東、科園、關埔、龍山為共同體教育聯盟，學校每屆招生853人，已經無法滿足目前已入籍之各學年人口，不少學童得跨區就讀。還有家長指出，在光復路交通壅塞，機車常與汽車爭道、險象環生，曾在接送孩童時被撞傷，相當危險。

光埔護苗協會指出，市府應編修「竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，因為竹市並無將此法編入總量管制母法內，導致寄戶門檻低，許多人雖有設籍，卻無居住事實。

教育處也應增設基本學區、落實就近就讀，按「國民教育法」第四條，依據人口、交通、社區、文化環境、行政區域及學校分布情形來劃分學區。還有，因關埔地區人口成長快速，學區內不足額的情況嚴重，需增加進行班級與校舍。

教育處長李芳齡指出，原已採用「設籍先後」作為入學條件，但為提高門檻，以落實「居住事實」，將參考台北市現行作法並徵詢專家意見後，研修「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，將「租賃契約需經法院公證」納入總量限制母法內。