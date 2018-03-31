親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳慶士8論文涉造假遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

獨家有片／直擊！狄鶯孫鵬抵紐約 轉赴賓州探愛子

新竹關埔國小學區爭搶 住對面卻讀不到家長抗議

2018-03-31 14:14聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關埔地區家長設籍較晚等因素，無法就近入學，今天，家長、居民集結前往新竹市政府抗議，提出落實居住事實、支持就近入學，增設基本學區、增加班級校舍等訴求，希望市府能重視。

新竹市出生率全國名列前茅，關埔地區近年人口快速增加，今年也約有1200餘名小一新生即將入學。而關埔國小預計今年9月將招收8班、232名新生，採共同學區制，鄰近的龍山國小也因校舍工程施工，2校都將實施總量管制，造成關埔地區許多家長因設籍較晚等原因，無法就近入學，家長們成立「光埔護苗協會」，希望捍衛孩子的就學權益。

「光埔護苗協會」指出，教育處希望打造關東、科園、關埔、龍山為共同體教育聯盟，學校每屆招生853人，已經無法滿足目前已入籍之各學年人口，不少學童得跨區就讀。還有家長指出，在光復路交通壅塞，機車常與汽車爭道、險象環生，曾在接送孩童時被撞傷，相當危險。

光埔護苗協會指出，市府應編修「竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，因為竹市並無將此法編入總量管制母法內，導致寄戶門檻低，許多人雖有設籍，卻無居住事實。

教育處也應增設基本學區、落實就近就讀，按「國民教育法」第四條，依據人口、交通、社區、文化環境、行政區域及學校分布情形來劃分學區。還有，因關埔地區人口成長快速，學區內不足額的情況嚴重，需增加進行班級與校舍。

教育處長李芳齡指出，原已採用「設籍先後」作為入學條件，但為提高門檻，以落實「居住事實」，將參考台北市現行作法並徵詢專家意見後，研修「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，將「租賃契約需經法院公證」納入總量限制母法內。

李芳齡說，目前關東國小關愛樓已擴建為4層樓，教室數量從18間增為36間，另關懷樓補強工程完竣後，將有24間教室可使用。在龍山國小群英樓拆除重建一案已展開規劃設計，未來將原有的20間教室增設為31間；關埔國小原規劃每年級8班，未來仍會持續增班。

被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關...
被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關埔地區家長設籍較晚等因素，無法就近入學，今天家長、居民集結前往新竹市政府抗議。記者郭宣彣／攝影
分享
被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關...
被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關埔地區家長設籍較晚等因素，無法就近入學，今天家長、居民集結前往新竹市政府抗議。記者郭宣彣／攝影
分享
新竹市關埔國小新校區興建中。 記者郭宣彣／攝影
新竹市關埔國小新校區興建中。 記者郭宣彣／攝影
分享
被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關...
被譽為新竹市第1所「城市中的森林校園」的新竹市關埔國小，將在9月招生，卻因不少關埔地區家長設籍較晚等因素，無法就近入學，今天家長、居民集結前往新竹市政府抗議。記者郭宣彣／攝影
分享

加班

相關新聞

桃市抽驗應景食品 橄欖果乾驗出非法色素莧菜紅

2018-03-31 11:22

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

舊山線鐵道自行車7月試營運 設2接駁站

2018-03-31 00:03

新竹兒藝節 飯店祭出優惠攬客

2018-03-31 00:00

物件少 沒得挑 桃市包租代管僅19件

2018-03-30 23:56

51歲男日搬千斤 輔具減壓增效率

2018-03-30 23:53

新光三越 新竹中華店今熄燈

2018-03-30 23:51

桃市單身青年租金補貼 議員喊加碼

2018-03-30 23:46

西濱中部路段完工 通苑居民抱怨「看得到用不到」

2018-03-30 21:46

國民黨苗栗市長初選4月12日起民調 15日公布結果

2018-03-30 20:44

舊山線RailBike7月試營運 騎一趟1個半小時

2018-03-30 20:01

再過24小時 新竹新光三越說掰掰

2018-03-30 19:40

新竹兒藝節 飯店推優惠專案搶商機

2018-03-30 19:30

鄭文燦選前喊4年2萬戶社會住宅 桃議員斥騙人

2018-03-30 14:02

2018老故事新創意即日起熱烈徵件中

2018-03-27 00:00
看更多

熱門文章

等嘸陸客 高雄這家飯店只好變身

2018-03-30 22:58

應網友要求拍到車輪餅正妹 童仲彥：選民服務做到底

2018-03-31 10:44

「拒絕蠻幹！」永平國小抗議 新北交通局回應了

2018-03-31 10:44

外交官變校長 陳建民將帶領金大走向國際

2018-03-30 18:16

秋後算帳？民進黨嘉縣下屆選舉不保障現任優先

2018-03-30 17:48

再過24小時 新竹新光三越說掰掰

2018-03-30 19:40

舊山線RailBike7月試營運 騎一趟1個半小時

2018-03-30 20:01

台61線西濱快今天通車 海線民眾當成辦喜事

2018-03-31 11:36

西濱中部路段完工 通苑居民抱怨「看得到用不到」

2018-03-30 21:46

環保垃圾車堵住基隆焚化廠出入口 抗議2小時

2018-03-30 20:53

國民黨苗栗市長初選4月12日起民調 15日公布結果

2018-03-30 20:44

大巨蛋都審遠雄撤件 復工再添變數

2018-03-30 23:10

要能從市區看見玉山積雪！嘉義市將這麼做...

2018-03-31 08:06

新光三越 新竹中華店今熄燈

2018-03-30 23:51

八百壯士今自拆帳篷 柯P臉書貼淨空照

2018-03-30 19:43

南投廢校活化 轉型英語學院、長照中心

2018-03-30 23:07

國民黨新北市長初選第二場政見會 侯、周、金首度同框

2018-03-30 20:57

港區「大變身」 高雄港舊港區將打造觀光新亮點

2018-03-30 23:12

簡單幸福 台南北門「三慈食堂」長輩共餐30元

2018-03-30 14:53

親民黨議員基隆提6人4位女性 信義、仁愛區未提

2018-03-31 12:14

免費幫忙創業月入50K 「愛加杯」教你賣咖啡

2018-03-31 08:25

沉積30年垃圾將出土 永平國小拒絕挖操場建停車場

2018-03-31 11:42

白鹿洞市府店歇業 老闆嘆：解脫大於捨不得

2018-03-31 12:52

高雄捷運黃線先導公車 4月1日黃2公車搶先上路

2018-03-31 08:06

挖垃圾建地下停車場 永平國小自救會明赴交通部抗議

2018-03-30 22:07

化南新村今決議全區保留 政大：遺憾

2018-03-30 18:19

泰雅渡假村26周年慶 連假祭出住宿8折童入園免費

2018-03-30 20:00

北捷出口原民團體堅守 質疑柯P：什麼樣進步的城市？

2018-03-30 21:51

反對挖垃圾蓋停車場！永平國小家長自救會赴交通部抗議

2018-03-31 10:35

春遊恆春半島後花園 野牡丹花季幽雅浪漫

2018-03-30 19:34

桃園煉油廠首度開放野餐 報名就能免費入場

2018-03-31 09:45

小英政見 賴揆今主持台南沙崙智慧綠能科學城動工

2018-03-31 10:56

觀光局推「3355」方案救花蓮 傳旅宿業涉不實申報

2018-03-30 15:35

大巨蛋都審前 遠雄撤回變更設計案

2018-03-30 18:05

地價稅欠稅大戶 彰縣清查祭祀公業2月首標售

2018-03-30 23:44

台北竹子湖海芋季登場 花期至5月底

2018-03-31 08:06

柯P被爆料不斷 他回應「歡迎、選舉時你們就無計可施」

2018-03-31 12:28

國境之南也瘋「髒髒包」 為低迷消費注入強心針

2018-03-31 10:45

影／環球廚神國際挑戰賽將首次移師台灣爭霸

2018-03-30 20:20

找精緻住宿、俗擱大碗的旅館 彰化E化報你知

2018-03-30 17:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top