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新竹兒藝節 飯店推優惠專案搶商機

2018-03-30 19:30聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家飯店業者推出「兒藝節住房優惠專案」，除優惠房價，更有烘培、手作、兒童免費用餐等多項好康。

配合兒童藝術節，市府除推出「舊城小旅行」免費導覽活動，更與多家飯店業者合作，專為親子設計課程，推出蛋糕烘焙DIY、手作DIY、說故事活動、探險任務、一泊二食、兒童用餐免費等，更贈送立體動物拼圖、玩偶、爆米花桶等禮品。

市府城銷處長顏章聖表示，今年結合老爺酒店、竹湖暐順麗緻文旅、新竹國賓大飯店、芙洛麗大飯店、新竹喜來登大飯店、福泰飯店、迎曦飯店、煙波大飯店湖濱館、卡爾登飯店、福華大飯店共10家業者，推出兒藝節住宿優惠專案。

市府說，業者除給予住房優惠外，福華大飯店推出一泊二食專案加贈爆米花桶;竹湖暐順麗緻文旅贈送紙箱王3D立體動物拼圖、交大小木屋鬆餅9折券;卡爾登飯店贈送Kitty相機及手工餅乾。新竹國賓大飯店規劃蛋糕烘焙DIY體驗、贈送春池玻璃觀光工廠門票;芙洛麗大飯店推出寶貝玩藝術活動，讓孩子體驗手作DIY，午晚餐憑line優惠券享兒童用餐免費;煙波大飯店湖濱館規畫唱跳繪卡樂及卡樂星球探險任務，讓親子開心歡度兒童節。

另「兒童藝術節-舊城小旅行」免費導覽活動將於4月4日至4月8日兒童節連假期間，上午10:00、下午14:00在新竹火車站旅遊服務中心展開(每日2梯次，各1.5小時)，每梯次報名人數20人，活動需事先報名，可電洽新竹火車站旅遊服務中心03-5258977，或至新竹市火車站旅遊服務中心FB粉絲團私訊報名。

新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家飯店業者推出「兒藝節住房優惠專案」。照片／市府提供
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新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家飯店業者推出「兒藝節住房優惠專案」。照片／市府提供
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新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場。照片／市府提...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場。照片／市府提供
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新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家...
新竹市兒童藝術節「風的運動場」4月4日至8日將在香山水資源公園登場，新竹縣市多家飯店業者推出「兒藝節住房優惠專案」。照片／市府提供
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