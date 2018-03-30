歧視單身？桃議員籲青年租金補貼要加碼

2018-03-30 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府首推青年租金補貼，主打符合資格的單身青年可月領2千元，昨天329青年節受理申請，多名議員認為，政策雖立意良善，但租金補貼卻未能比照營建署4千元補貼，今天要求市府提高補貼金額，市議員謝彰文也認為「單身無罪」，市府不要好事做一半，希望一次到位，讓單身青年真的受照顧。

中央原先的租金補貼，若為單身須年滿40歲，20歲以上者則須有配偶才能申請，桃園市政府住宅發展處今年決定補足租金補貼缺口，編列1200萬元經費自辦桃園青年租金補貼，昨天起開放申辦至五月底截止，首日即送件者不少。

不過，市議員謝彰文今天在議會質詢此新政策，表示營建署原本的租金補貼規定，只有40歲以上單身者才能申請，對單身族群是莫大歧視，桃園市政府為補足中央不足，也推出每月2千元租金補貼，但她認為，2千元補貼吸引力低，應比照營建署每月補貼金額4千元。

市議員黃婉如也認為，年輕人剛步入社會，收入有限，桃園市政府的青年租金補貼才2千元，「感覺是象徵性的一顆糖，有什麼意義？」市府應該追加預算，補貼調整到4千元，讓年輕人更有感。

市議員呂淑真、張肇良等人都認為，青年租金補貼應該再加碼，限額五百戶也不夠；市議員林志強肯定此青年租金補貼立意良善，但他憂心此補貼為社會住宅完工前的輔助方案，一旦社宅完工，是否可能停辦？