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桃園首辦青年租金補貼 線上也能送件

2018-03-29 20:30聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府今年首度開辦青年租金補貼，只要符合年滿20歲以上且單身、承租桃園合法建物、家庭成員無自用住宅，以及月收入4萬7922元以下等條件即可申請，今天329青年節開辦首日，線上與臨櫃已收到22件，總計限額500戶。

桃園市是最年輕直轄市，平均年齡約38歲，不過，中央原先的租金補貼，若為單身須年滿40歲，20歲以上者則須有配偶才能申請，市長鄭文燦認為，「不能懲罰單身青年」，決定補足租金補貼缺口，編列經費自辦桃園青年租金補貼。

市府住宅發展處推出青年租金補貼，329青年節開放申辦至5月底止，申辦租金補貼的單身青年須為20歲以上、40歲以下，且須設籍桃園市，另家庭成員無自用住宅且月收入要低於4萬7922元等，每月可領2千元，一年最高領2.4萬元。

考量年輕人白天要上班，公家機關假日也未開，要在上班日臨櫃申辦有難度，桃園市住宅發展處也首度推出線上申請服務，只要透過桃園市住宅補貼服務網登入系統、填寫資料就可完成送件，「24小時不打烊」，隨時隨地都能申辦。

住宅服務科長陳宣宇說，青年租金補貼是桃園市社會住宅完工前的輔助方案，屆時申請社會住宅也能透過線上申請，線上申請青年租金補貼若需要補件，系統會透過驗證手機或EMAIL通知申請人，不用親自跑一趟，能省下不少時間。

處長莊敬權說，今天申辦首日截至傍晚五點，已收到16件線上申請、6件臨櫃申請案件，線上送件比例高，確實符合年輕人實際需求，此次青年租金補貼政策限額500戶，若最後超額將採抽籤，若不足額，截止後仍可受理青年申請。

桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上...
桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上申辦送件，符合年輕人需求。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上...
桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上申辦送件，符合年輕人需求，市長鄭文燦（右）親自確認年輕人申辦情形。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上...
桃園市政府開辦青年租金補貼，今天329青年節申請開跑，除了臨櫃申請，也可透過線上申辦送件，符合年輕人需求。記者張裕珍／攝影
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租金補貼社會住宅鄭文燦

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