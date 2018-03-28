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卡哇伊！ㄚ桃園哥陪你搭公車 桃園好行繪本公車上路

2018-03-28 13:56聯合報 記者許政榆╱即時報導

為宣傳桃園市台灣好行接駁公車，桃園市觀光旅遊局邀請桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」原創設計師徐千舜，以慈湖線、小烏來線及親子樂園線3條路線，以期不同特色各設計1輛繪本主題公車，可愛ㄚ桃、園哥大型公仔也會出現在公車上，陪著遊客一起玩桃園，成為觀光行銷另類特色。

觀旅局表示，台灣好行公車為低碳專車，也串連桃園市內知名景點交通接駁，觀旅局長楊勝評表示，這次台灣好行融入文創，首次推出以「ㄚ桃園哥夢幻桃花源」為主題製作的6種繪本明信片，傳遞「公車即是景點」概念，除了供民眾收藏、也能當做明信片使用，只要憑桃園市台灣好行一日券搭乘主題公車，即可獲得限量明信片。

觀光管理科科長李復華表示，慈湖及親子線為低底盤、車內32個位置，小烏來線為一般公車、有43個位置，各設置園哥及ㄚ桃公仔一座，不僅民眾搭車時可以沈浸在可愛的氛圍中，還能和ㄚ桃、園哥拍照，增添旅行趣味。

楊勝評表示，搭配繪本公車亮相，自3/31至4/30推出憑台灣好行慈湖、小烏來、親子樂園線一日券各項優惠，包含搭主題車送限量繪本，另加碼送限量雷雕杯墊組，可至桃園火車站及中壢火車站旅遊服務中心兌換；還可憑一日券在活動期間，至30間的特約店家消費，可享優惠折扣，另需住宿民眾，則可參考桃園好棧、各旅宿業者所推出的台灣好行住房專案。

今年新推出的桃園復興區新溪口吊橋，觀旅局表示，憑好行小烏來一日券，每梯次保留10名可免網路預約並享優惠票價參觀，相關優惠活動詳見桃園市政府觀光導覽網https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw 或於週一至週五上午10點至下午5點電洽執行單位翔啓創意客服專線0965-171-818。

桃園好行繪本公車亮相上路，觀光旅遊局今日公佈專車時刻表。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車亮相上路，觀光旅遊局今日公佈專車時刻表。圖／觀光旅遊局提供
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超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
超可愛！桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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桃園好行繪本公車亮相上路，周邊合作商店、旅宿業相關優惠一覽表。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車亮相上路，周邊合作商店、旅宿業相關優惠一覽表。圖／觀光旅遊局提供
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桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
桃園好行繪本公車三月底上路，ㄚ桃園哥公仔陪你搭公車。圖／觀光旅遊局提供
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公車台灣好行烏來

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