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改善溪岸老舊雜亂 桃園八德大湳圳闢櫻花步道

2018-03-28 08:59聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園...
桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園市水務局提供
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桃園市八德區大湳滯洪池，過去上游段環境雜亂，加上長年失修、護岸早已老舊，甚至變成雜物堆放區，令附近民眾困擾，市府為改善該區環境，水務局將原有護岸改建、提升防洪能力，並在沿線打造835公尺的櫻花步道、公園綠地，讓髒亂角落成為美麗綠地。

水務局表示，為改善大湳圳護岸老舊，多次至現場辦理會勘，由於溪岸周邊多是私人土地，水務局也多次協調，但目前仍然未果，為加速建設，水務局先行就溪岸、自八德區指玄街至榮興南路的公有地段，斥資2700萬元，打造親水步道，全部工程將於4月底完工。

水務局指出，今先行啟用櫻花步道總長300公尺、位於城仔橋上下游150公尺範圍，沿岸種植約70株富士櫻，廊道前後端設置綠地公園，未來將成桃園市賞櫻新亮點。不過可惜的是，目前櫻花步道旁絕大部分是私人土地，市府尚未取得土地同意書，因此未能同步開發，看起來像工程做一半，水務局表示，會持續努力爭取。

水務局說，大湳滯洪池已獲得營建署核定、前瞻基礎建設計畫補助13億元，將規劃設置防災中心及景觀步道等設施，串連上游大湳圳步道、下游西埤環湖步道，預計110年12月完工，預估可減少東門溪支流西坡渠、大灣溝20CMS以上洪峰量，改善過去八德區東勇街、和平路及樹仁三街一帶淹水問題。

桃園市八德區大湳圳步道今日啟用，不少在地鄉親前來試走，但由於上方無遮蔽物，太陽直...
桃園市八德區大湳圳步道今日啟用，不少在地鄉親前來試走，但由於上方無遮蔽物，太陽直曬相當炎熱。記者許政榆／攝影
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桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園...
桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園市水務局提供
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桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園...
桃園市八德區大湳圳上游護岸美化，改建櫻花步道，預計明年將成為賞櫻新亮點。圖／桃園市水務局提供
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櫻花親水步道賞櫻

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