桃園航空城起死回生？ 敲定2598公頃區段徵收

2018-03-27 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



內政部都委會再審定通過桃園航空城計畫，最後將「未來噪音難住人」的大園海口社區4.4公頃80多住戶納入區段徵收範圍。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園航空城計畫今天下午通過內政部都市計畫委員會再審定，延宕10年的桃園航空城計畫終於突破，爭議的大園海口社區納入徵收、蘆竹宏竹及兩河流域土地剔除徵收、納入17座埤塘範圍，敲定航空城計畫的「蛋黃區」、「蛋白區」一期總共2598公頃，市政府即將正式啟動桃園航空城區段徵收及在「1里1安置、先建後遷」原則進行安置用地取得作業，預定最快109年第三季起進入航空城開發階段。

「桃園航空城計畫」前身是因應政府推動亞太營運中心計畫而來，自前桃園縣長朱立倫時代提出後、前縣長吳志揚正式推動以來，歷經桃園市長鄭文燦舉辦再公展、公聽會改變航空城計畫範圍。

桃園航空城推動10年來，這塊曾被質疑「炒地皮」「大而不當」的計畫，這次內政部都委會再審定，市長鄭文燦率員前往說明，通過納入海口社區聚落約4.4公頃土地，剔除蘆竹宏竹及兩河（埔心溪、支流）流域約127公頃土地，敲定「蛋黃區」1413公頃、「蛋白區」一期1185公頃，總共2598公頃範圍。