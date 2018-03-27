新竹青蛙石天空步道今啟用 壯觀飛瀑搶先看

2018-03-27 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉公所在知名景點「青蛙石」新設的觀瀑步道，因為有全縣唯一玻璃觀景平台，還沒完工就吸引不少遊客關注，這項被遊客稱為「天空步道」的工程終於完工，今天啟用，明起正式開放。

青蛙石步道位在鄉道竹60線5k處，鄉公所沿青蛙石步道園區入口(錦屏二號橋)道路而下，建造了兩條屬於園區的木棧步道。

尖石鄉長雲天寶說，向交通部觀光局爭取約3000萬元施作的青蛙石步道園區工程，沿著岩壁而下鋪設2條木棧道，全長約400公尺，其中一條是賞瀑步道，盡頭處規劃用鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，抬頭可以欣賞壯觀的飛瀑，低頭往下見到的是美麗的那羅溪谷。

另一條是生態步道，以森林浴為主軸，沿途可欣賞那羅部落多樣生態，還可以趨近觀察當地自然生態的多樣性。

尖石鄉公所指出，此處是電影《賽德克、巴來》的場景之一，演出的兩位女主角溫嵐、羅美玲都是尖石鄉部落的人，當天演出時，還有兩百多位尖石鄉親擔任臨時演員，賣力演出

明天起將正式對外開放步道園區，歡迎全國愛好旅遊的朋友們，到新竹最美的後花園旅遊，到青蛙石彩虹步道來趟屬於自己的旅遊。

青蛙石步道開放時間為每日上午9點起至下午4點止(周一暫停開放)，中午12點到1點為清潔整備時間，該時段不開放參觀，採預約制，門票100元。青蛙石步道入園申請系統(網址:http://61.60.72.147/Frog/)

尖石鄉公所說明，那羅青蛙石園區輕旅行入園申請以網路申請為主，餘額遞補為輔，由於每天遞補入園名額有限，為確保遊客預約入園權利，建議民眾利用網路申請。