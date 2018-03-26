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北貴里第4次榮獲績優治安社區 鄭文燦表揚

2018-03-26 18:39聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區北貴里社區巡守隊，有效規劃巡邏勤務及宣導家庭暴力通報防制宣導，今年第4次獲得「桃園市績優治安示範標竿社區」殊榮。市長鄭文燦今天下午，親臨社區揭牌及慰勉巡守隊，期許北貴里社區所有居民團結一心，共同保持這得來不易的榮耀。

民國99年7月底，北貴里里長吳克釗與一群熱心里民，在活動中心外大榕樹下，商討籌備社區巡守隊凝聚共識，積極尋覓熱心巡守隊隊員。為了成立巡守隊，吳克釗在縣府及里間到處遊說，最後在眾人的努力之下，北貴里社區巡守隊在100年1月8日正式成立。

北貴里里長吳克釗表示，北貴里社區非常致力於家庭暴力防制宣導，除定期與桃園市社會局家防中心挨家挨戶拜訪宣導，也在巡守隊外牆繪製一面防制家庭暴力彩繪牆。在里民通力合作努力下，北貴里社區從101年起，連續3次獲桃園市「績優治安標竿社區」。105年全年度更是榮獲內政部頒發「全國治安標竿社區」殊榮。

市長鄭文燦致詞表示，平鎮區北貴里社區以健全組織性及旺盛企圖心，結合市警察局、平鎮警分局等相關局處輔導及教育訓練，規劃有效的勤務運作及通報系統機制，不斷提升巡守機能，讓北貴里社區再次獲頒「績優治安標竿社區」殊榮。

鄭文燦表示，北貴里社區自成立以來，已經創下多次獲獎紀錄，105年榮獲內政部頒發治安標竿社區，北貴里里長吳克釗也獲內政部長親自授獎肯定。本次北貴里社區第4度獲得桃園市「績優治安標竿社區」殊榮，可稱得上是桃園市守望相助組織楷模，為另類平鎮之光。

北貴里里長吳克釗表示，社會結構急遽變遷，社區與都市快速發展，社區長期與平鎮警分局及轄區派出所緊密結合聯繫，成立守望相助隊，投入治安維護力量，讓該地區犯罪案件大幅下降。

吳克釗表示，很感謝市府編列預算，無論在巡守隊的人力、物力及管理，以及隊員組訓計畫，都以更充足的經費來支持，照顧每位巡守隊員，讓他們在執勤上能確保安全無虞。

桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，第4度拿到市府評鑑肯定...
桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，第4度拿到市府評鑑肯定。社區致力家庭暴力防制，巡守隊外牆並繪製彩繪牆宣導。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，市長 鄭文燦（左四）親...
桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，市長 鄭文燦（左四）親臨揭牌及頒獎肯定。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，市長 鄭文燦（左）親臨...
桃園市平鎮區北貴社區，榮獲106年下半年績優治安標竿社區，市長 鄭文燦（左）親臨揭牌及頒獎肯定。記者張弘昌／攝影
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