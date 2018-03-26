新竹市青草湖公辦市地重劃 今開工

2018-03-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹市青草湖公辦市地重劃區今天舉行開工典禮，開發總面積為2.98公頃，重劃後可提供2.32公頃建築用地，市府表示公共設施比率超過20%，重劃後可營造市民親水空間，腹地可作為湖濱商旅、低密度住宅與親水休閒等使用，預計於108年2月完工。

市府表示，青草湖重劃區範圍於70年就劃設為公園、碼頭用地，但後續未積極規劃，土地荒廢閒置，為重現青草湖風光，這次啟動青草湖重劃區，是民國83年漁港市地重劃區完成後，24年來首次啟動公辦市地重劃。

市長林智堅表示，青草湖是新竹市八景之一，他仍留存童年時與爸媽來踩「踏踏船」遊湖的鮮明回憶，但上游濫墾伐，青草湖逐漸淤積成一片荒地，直到97年當時副總統呂秀蓮重視此問題，市府也持續編列預算整治、清淤，逐步解決青草湖長期來優養化、布袋蓮遍布等問題，近期更推動水上活動立式划槳。