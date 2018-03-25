即時短評／桃園綠捷卡關 民眾要的不是政治語言

2018-03-25 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園市府近幾年大力推動軌道建設，為加速工程建設，把二級機關「捷運工程處」改制為「局」，但預定明、後年施工的綠線捷運，卻狀況不斷，如今機電標案資格審查延宕，市府想推軌道建設不該只是成立局或高喊「蓋捷運更便民」等等政治語言，燃眉之急先讓發包程序繼續進行。

開工在即綠線捷運，從最初IV&V（指獨立第三方單位驗證及確認）工程招標就開始命運多舛，先是被爆出黑箱作業，市府交通局顧問下指導棋，接著專案管理暨工程監造案得標廠商中興工程顧問公司，也有牽涉新北環快弊案遭停權，卻在申訴期間搶標案等疑慮。

現階段資格審的機電工程標案，先遭質疑綁標韓國廠商，在今年1月招標時，又出現投標廠商Ansaldo是因聲明文件沒打勾，暫停審標程序，送行政院公共工程委員會釐清，據悉工程會已函文回覆，認為依據採購法，Ansaldo文件不符不得投標，但迄今2個月，市府仍無音訊。

市府以工程牽涉金額甚鉅、要公平對待投標廠商，執意要再「等等」，市長鄭文燦日前受訪也曾說，得尊重工程會決定，但工程會早已答覆，如今又將「球」丟回給工程會，一來一往讓大眾摸不著頭緒，不免受到外界質疑。