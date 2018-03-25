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綠黨搶議員席次 桃園鎖定3席

2018-03-25 16:29中央社 台北25日電

綠黨今天舉行首波縣市議員提名記者會，除了桃園市議員王浩宇尋求連任，提名羅岳峰、歐陽霆、劉崇顯、易俊宏及賈伯楷則投入桃園、新竹市及新北市選戰，搶進地方席次。

2018縣市長大選年底登場，綠黨以「好政治從地方開始」為口號，下午在台北市台大校友會館舉辦首波提名記者會，公布並介紹新北、桃園及新竹市議員參選人。

這次的名單中，除了29歲的王浩宇尋求桃園市第七選區（中壢區）連任外，也提名32歲羅岳峰角逐桃園市第一選區（桃園區）、27歲歐陽霆角逐桃園市第八選區（平鎮區）。

新竹部分，則由28歲的竹塹市政監督團長劉崇顯角逐第一選區（東區東門里等36里）、34歲的綠黨發言人易俊宏角逐第四選區（北區北門里等30里）；新北部分，則由32歲的綠黨發言人賈伯楷角逐新北市第二選區（新莊、林口、泰山及五股）。

王浩宇表示，綠黨雖然已進入桃園市議會，但因席次不足無法成為黨團，無法以黨團身分進行提案，錯失許多推動進步議題、監督市政的機會，這次確定在桃園提名3席，目標是組成黨團，擴大政治版圖。

易俊宏說，綠黨這次會在新竹區進行區域整合，與樹黨、社民黨等第三勢力政黨保持合作，以聯合造勢為目標；賈伯楷也認為，永續產業、居住與交通政策，則是他在新北市推動的重點議題。（編輯：蘇志宗）

王浩宇台大
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