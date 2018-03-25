殯葬師2度換肝重生 誓言行善報大恩

2018-03-25 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



43歲黃姓殯葬師去年罹肝癌，接受剛滿18歲的兒子捐肝移植，但術後排斥，醫療團隊幫他登錄器官移植，等待換肝過程漫長，他暴瘦、黃疸，甚至吐血，原本已不抱希望，連遺囑都寫好，直到去年10月獲通知可二度器官移植，掉下男兒淚，如今康復，也看著女兒出嫁，他誓言熱心公益，讓捐贈者的大愛可以傳承下去。

中國醫藥大學附設醫院昨天舉辦器官捐贈感恩追思音樂會，由器官移植中心院長鄭隆賓帶領醫療團隊，以及器官捐贈家屬、受贈者一起追思捐贈者大愛。

與會的黃姓殯葬師說，他是B型肝炎帶原患者，長期追蹤，去年1月確診為肝癌，剛滿18歲的長子獲知血型不一樣也能捐肝，捐肝救父，但他換肝不到一周即出現嚴重排斥，醫療團隊為他登錄器官移植、等待換肝機會。

他指出，漫長的等待中，他暴瘦、黃疸，甚至吐血，也寫下遺囑，交代後事，去年10月，他等到了肝臟捐贈，當時他因吐血而緊急住院，在接到通知電話那一刻，激動得落下男兒淚，如今已恢復正常生活，近日也完成女兒的終生大事。

他說，他曾經對移植不抱希望，沒想到可獲得上蒼眷顧，他感謝所有捐贈器官者及其家屬，未來的每一天，將帶著另一份愛更積極生活、珍惜生命，並幫助需要幫助的人。