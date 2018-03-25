苗栗縣重度級責任急救醫院 陳時中：5月簽約

2018-03-25 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣鄉親企盼的重度級責任急救醫院案進度，立委徐志榮趁21日衛生環境委員會衛生福利部業務報告質詢，衛福部長陳時中允諾4月公告評鑑標準，5月擇定4家中度級急救責任醫院其中1家簽約，4年投入1億元幫助提升重度級，今年底除「醫院緊急醫療能力分級標準」的重大外傷章節，其餘科別都會到位。

陳時中說，衛福部正在盤點4家中度級責任醫院量能，基本上根據需要補全，至於基本科別強化，不會用到「4年1億元」這筆錢。

徐志榮認為重度級急救責任醫院，醫師、儀器等都要升級，追問「4年1億元夠嗎」？也請陳時中一併檢討配套病床數，不要讓病人南北奔波。

徐志榮說，長久之計是要有大型醫院進駐，尤其是後龍鎮遠雄健康生活園區土地，地方好不容易爭取變更特定專用區特定目的事業用地，但中途生變、胎死腹中，土地變更去年底屆期，縣府爭取同意延展到今年底，如果再度落空，國有財產署將收回恢復農牧用地，希望衛福部協助媒合大型醫院設分院。