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連續12年請弱勢童吃漢堡 賴建川：愈做愈快樂

2018-03-24 23:11聯合報 記者黃寅╱即時報導

「賴叔叔好！」由台灣陽光婦女協會協助課後輔導的2百多位弱勢家庭小朋友對賴叔叔耳熟能詳，他們看到賴叔叔現身，叫得更是親切。

經營事業有成的賴叔叔賴建川，12年前看到一位處境艱難的父親無助的請求台灣陽光婦女協會幫助他的3個小孩，起了憐憫之心，除了默默展開資助協會，每年兒童節也請協會的弱勢兒童吃麥當勞漢堡過節，而且允諾要請這些小朋友一直吃到長大。

他的善行經媒體報導，近年引起社會許多回響，今年大振豐洋傘就和賴建川一起舉辦慶祝兒童節活動，不僅請小朋友們吃漢堡，還提供洋傘讓小朋友們彩繪，畫完了即可自己收藏。

聽到這項有意義的活動，市議員陳政顯和多位民代都派員到場協助，陳政顯和賴建川一起發漢堡給小朋友們，還不時摸摸小朋友的頭，給他們鼓勵，表示願意協助需要幫助的小朋友。

大振豐洋傘負總經理陳生宏帶著兒子陳亦錩一起參加活動，他表示，希望社會各界都能為弱勢家庭付出愛心，就像為他們在雨中撐起一把傘。社會局副局長陳坤煌肯定台灣陽光婦女協會協助婦女以及弱勢兒童，因為幫了1位婦女就是幫了1個家庭。

賴建川說，12年來他能不間斷的協助這些家庭和小朋力，是因為看到小朋友逐漸長大，這就是一種回饋，加上有愈來愈多的人也參與，他也愈做愈快樂。即使是小朋友長大了，他也歡迎隨時和協會連絡，他仍會給予協助。

賴建川拿著小朋友彩繪的傘，心裡好高興。記者黃寅／攝影
賴建川拿著小朋友彩繪的傘，心裡好高興。記者黃寅／攝影
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大振豐洋傘負總經理陳生宏（右二）也協助賴建川（右三）和台灣陽光婦女協會一起辦活動...
大振豐洋傘負總經理陳生宏（右二）也協助賴建川（右三）和台灣陽光婦女協會一起辦活動慶祝兒童節。記者黃寅／攝影
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賴建川（右）連續12年請弱勢兒童吃漢堡，市議員陳政顯一起共襄盛舉。記者黃寅／攝影
賴建川（右）連續12年請弱勢兒童吃漢堡，市議員陳政顯一起共襄盛舉。記者黃寅／攝影
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弱勢家庭兒童節麥當勞
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