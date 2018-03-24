桃園校園企業徵才博覽會 首場中央大學登場
因應畢業季到來，桃園市政府三月起至五月份將辦十場校園企業徵才博覽會，幫助青年就業，今天首場選在中央大學舉行，現場共有96家廠商參與，提供近8000個工作機會，此次活動結合產官學資源，希望能共同為職場新鮮人創造就業機會。
桃園市勞動局指出，據主計總處統計，106年全國15至24歲失業率為11.92%，25至29歲為6.58%，為協助青年穩定就業，並鼓勵青年投入職場，除延續推動最高領取2萬1000元就業獎勵金的「桃園青年安薪就業讚方案」，今年更將在校期間參與實習、建教合作等產學計畫的同學，畢業後在實習之同一事業單位工作，給予就業獎勵金，鼓勵畢業後即積極投入就業市場的青年，提高產學接軌。
此外，「青年自主學習方案」鼓勵青年充電學習，做好就業準備，補助設籍桃園市青年參加國內大專院校推廣教育學分班之學分費，每人每年最高補助3學分、每學分5千元，最高補助1萬5千元學分費；此外搭配「證照讚－桃園青年技術士證照獎勵方案」，鼓勵青年考取證照、增加專業能力，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8千元獎勵金。
局長王安邦說，藉由「學習讚」、「證照讚」、「就業讚」三讚就業促進方案希望支持更多年輕人就業，也解決目前企業普遍的缺工問題；桃園市校園企業徵才博覽會活動時間分別為，4月18日中原大學、4月24日萬能科技大學、5月2日南亞技術學院、5月3日銘傳大學、5月9日健行科技大學、龍華科技大學、新生醫校以及5月10日開南大學。
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