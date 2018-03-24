徐旭東：陸挖臺灣科技人才 政府要更深層思考拿出對策

2018-03-24 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



元智大學今天29周年校慶，董事長徐旭東強調全世界變化太快，必須要有新經濟「New Economy 」觀念，學校要有遠大的眼光更上層樓，企業或學校都必須符合時代的需求，必須要有新經濟整合的觀念，尤其大數據時代資料的分析很重要，才能確實掌握消費端的需求。

徐旭東表示，最近遠東到美國在德州與維吉尼亞州設廠，對企業而言，原料的取得及明確的法規是很重要的條件，中東是常有緊張情況的地區，不可能全靠中東，所以才會往別的地方發展，這些都要透過大數據和資料分析。

徐旭東董事長指出，在人才部分，中國大陸現在提出很多人才誘因，著重在科技研發人才，這會直接影響台灣的科技人才，我們的政府應該要有更深層的想法與應對策略。同時，元智大學也該有更遠大的眼光與目標，除了教學培育人才外，學校也要思考研究如何與企業同步競爭相輔相成，讓自己更上層樓，如何調整腳步讓自己更有競爭力。

今年校慶也結合運動會、社區藝術節、園遊會、研發成果展等活動。校方大數據與數位匯流創新中心展示「基於群眾外包之雲端即時道路天氣」、「Behealth中風評估」、「人體平衡評估模型」以及為銀髮族及失智者設計的「關懷步履」、「跳跳心臟」、「失智照護科技產品」、5G射頻產學技術聯盟展示等通訊的研發成果。