親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

徐旭東：陸挖臺灣科技人才 政府要更深層思考拿出對策

2018-03-24 17:46聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

元智大學今天29周年校慶，董事長徐旭東強調全世界變化太快，必須要有新經濟「New Economy 」觀念，學校要有遠大的眼光更上層樓，企業或學校都必須符合時代的需求，必須要有新經濟整合的觀念，尤其大數據時代資料的分析很重要，才能確實掌握消費端的需求。

徐旭東表示，最近遠東到美國在德州與維吉尼亞州設廠，對企業而言，原料的取得及明確的法規是很重要的條件，中東是常有緊張情況的地區，不可能全靠中東，所以才會往別的地方發展，這些都要透過大數據和資料分析。

徐旭東董事長指出，在人才部分，中國大陸現在提出很多人才誘因，著重在科技研發人才，這會直接影響台灣的科技人才，我們的政府應該要有更深層的想法與應對策略。同時，元智大學也該有更遠大的眼光與目標，除了教學培育人才外，學校也要思考研究如何與企業同步競爭相輔相成，讓自己更上層樓，如何調整腳步讓自己更有競爭力。

今年校慶也結合運動會、社區藝術節、園遊會、研發成果展等活動。校方大數據與數位匯流創新中心展示「基於群眾外包之雲端即時道路天氣」、「Behealth中風評估」、「人體平衡評估模型」以及為銀髮族及失智者設計的「關懷步履」、「跳跳心臟」、「失智照護科技產品」、5G射頻產學技術聯盟展示等通訊的研發成果。

元智大學公共事務室在校慶活動也安排校友回娘家─「愛無私，有話對您說」活動，邀請社政碩畢業校友張進益回娘家分享並請大改樂團表演。張進益為桃園少年之家執行長，分享自身誤入歧途浪子回頭後，投入協助行為偏差少年的故事。透過元智校友用愛無私付出的實例，啟發正向力量，共同關懷社會，希望校友發揮大愛，行有餘力也要多關心周邊需要幫助者及弱勢族群。

徐旭東在元智大學校慶致詞時，指出面對大陸挖臺灣科技人才政府要更深層思考拿出對策。...
徐旭東在元智大學校慶致詞時，指出面對大陸挖臺灣科技人才政府要更深層思考拿出對策。圖／元智大學提供
分享
徐旭東（左）對「布鋼琴」的研發感興趣。圖／元智大學提供
徐旭東（左）對「布鋼琴」的研發感興趣。圖／元智大學提供
分享
徐旭東（左）參觀研發成果展。圖／元智大學提供
徐旭東（左）參觀研發成果展。圖／元智大學提供
分享

元智中東失智
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

新竹延平路限定！巨型日落在路中間

2018-03-24 12:05

新屋公民會館啟用 家庭教育中心、原民集會所進駐

2018-03-24 17:22

貿易公司老闆太操勞 視網膜剝離視力幾全失

2018-03-24 14:55

跨界五星級主廚 赴歐廚藝示範

2018-03-24 13:39

桃園三崇宮大北勢遶境 鄭文燦允辦第1屆三界爺文化節

2018-03-24 12:05

訪頭份後花園 李永得：復耕茶園

2018-03-23 23:27

他用客語宣導道安 獲頒「路師傅」

2018-03-23 23:23

河流枯水期 中壢上演「魚群求生」

2018-03-23 23:21

結核病高風險群 桃市免費篩檢

2018-03-23 23:19

竹市二手輔具租借 電動病床夯

2018-03-23 23:03

桃市官學合作 開發無人機測空汙

2018-03-23 23:01

想買房快看！竹縣首場住宅博覽會 總價超過450億元

2018-03-23 20:37

浪漫台三線「蛋黃區」 推動茶園復耕

2018-03-23 20:18

偷排空汙無所遁形 桃市府中原大學用無人機偵測空汙

2018-03-23 17:28

中壢新街溪逢枯水期含氧量降低 上演「魚群求生記」

2018-03-23 17:25

桃園航空城公司萬能科大產學合作

2018-03-23 15:21

聽過「路師傅」獎嗎？交通小隊自創客語交通宣導獲殊榮

2018-03-23 10:26

注意囉！桃園區900戶 27日將停水

2018-03-23 10:14
看更多

熱門文章

新竹延平路限定！巨型日落在路中間

2018-03-24 12:05

嘉基工會329走上街頭 「你共體時艱，我血汗過勞」

2018-03-23 19:52

考公職怪招 不去圖書館、玩手遊 他照樣上榜

2018-03-23 21:47

石虎被路殺 顯示在彰化八卦山已族群擴散

2018-03-24 08:26

侯友宜說政見 周錫瑋快閃、金介壽抽菸去

2018-03-23 20:53

向選民借30元？ 韓國瑜：未做好準備前不會接受捐款

2018-03-23 21:52

「你又不是我媽媽」 小姐妹從咆哮到淚擁寄養父母

2018-03-24 14:13

民進黨嘉義市議員選舉登記今截止 東西區共8人

2018-03-23 22:19

嘉義市小英之友會理事長今晚交接 徐文志：做自己

2018-03-23 22:12

彰化南瑤宮媽祖起駕 萬人將陪三媽「潦溪」

2018-03-24 11:15

小琉球觀音媽300年來首度跨海東港 遊子、居民歡喜迎神

2018-03-24 16:56

她40歲念大學、她社會新鮮人 這對社工搭檔雙獲獎

2018-03-23 19:18

太平媽祖東巡遶境 為花蓮祈福力挺觀光

2018-03-24 16:46

日本最衝建築師高松伸 台中會住戶

2018-03-23 20:24

最美邂逅！阿里山賞花 巧遇花精靈升天鳳蝶

2018-03-24 09:57

浪漫台三線「蛋黃區」 推動茶園復耕

2018-03-23 20:18

生命教育最後一堂課 癌末教授辦生前告別式

2018-03-24 11:14

北市信義區A7大樓過關 「新舞台」將蓋回來

2018-03-23 23:18

想買房快看！竹縣首場住宅博覽會 總價超過450億元

2018-03-23 20:37

五育高中砸500萬元 成立電競中心

2018-03-23 20:16

淡水忠寮紫藤花季 夢幻紫色隊道登場

2018-03-23 19:18

連假「童」遊奧萬大免費 人倫林道4月全線封閉

2018-03-23 18:14

美食新天地／海爺四號乾麵 毒辣讓人上癮

2018-03-23 23:52

國民黨北市議員提名爭議有解 市黨部：將增額提過半

2018-03-24 10:25

河流枯水期 中壢上演「魚群求生」

2018-03-23 23:21

高雄爭取郵輪停靠 議員點出3問題

2018-03-23 23:00

蒜價慘跌 蒜商不收 農民叫苦

2018-03-23 23:56

阿里山賞櫻注意！下周一午後修路交管

2018-03-24 08:31

貿易公司老闆太操勞 視網膜剝離視力幾全失

2018-03-24 14:55

柯市府探路？北市、廣州、深圳副市長交流

2018-03-23 22:13

杜鵑花開 全台花苗9成來自金山

2018-03-23 23:29

9層樓高…手繪坐佛 賜福花蓮

2018-03-23 23:22

漁業資源枯竭 東石魚市無魚可拍賣

2018-03-23 23:01

高捷一二日卡 決改「計時制」

2018-03-23 22:57

影／名模王心恬帶狗「打太極」 200毛小孩進朱銘美術館

2018-03-24 13:38

一篇課文牽起善緣 藥局賣水餃

2018-03-23 23:14

台北動物園紫雲英花海綻放 盛開期到3月底

2018-03-24 08:21

百歲神父陳錫洵蒙主寵召 紀念碑道出神父善行

2018-03-24 10:54

許忠信選台南市長？黃偉哲：兄弟登山　

2018-03-24 17:20

致理科大生將環保袋融入板橋意象 義賣搶手

2018-03-23 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top