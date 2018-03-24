桃園青年周系列活動開跑 「桃青之星」明複賽

2018-03-24 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



迎接329青年節，桃園市政府青年事務局啟動青年周系列活動，規畫桃青之星選拔、一區一舞台青年地方巡演、青年諮詢委員會成立大會、桃青嘉年華、青年創新創業國際論壇等五大主題，第二屆桃青之星選拔明天進行複賽，首屆冠軍、17歲女高中生王承渲也鼓勵其他青年累積經驗、勇於展現自我。

青年事務局公布青年周五大主題內容，市長鄭文燦說，強調桃園市最年輕直轄市，成立青年事務局就是為了提供青年更多元舞台、資源，不論是展現創意、專長還是扶植青年新創，希望透過公部門力量協助青年追夢。

2018青年週系列活動由第二屆青年諮詢委員會打頭陣，29日當天將成立第二屆大會，今年遴選委員從29人增加至39人，邀請青年朋友參與市政討論；再來是第二屆桃青之星選拔，初賽日前結束選出60組，將參加明天在青年局的複賽。

青年周宣傳活動，首屆桃青之星冠軍、治平高中學生王承渲也暖場熱舞一番，長相甜美的她大秀精湛舞技，讓人驚豔，王還透露，已有韓國經紀公司向她招手，可望成為台灣第二個周子瑜，但有學業等個人考量，目前還在考慮。

青年事務局綜合規畫科長黃泓家說，第二屆桃青之星選拔總獎金14萬元，冠軍將可抱回5萬元，還可以參加由伊林娛樂提供的藝人培訓課程，另今年也和亞洲電台合作，前20組參與4月1日決賽者有機會接受電台專業培訓，成為DJ。