浪漫台三線「蛋黃區」 推動茶園復耕

2018-03-23 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



客委會主委李永得上午與苗栗縣頭份市長徐定禎走訪「頭份後花園」及區內茶園，李永得強調，振興產業文化是「浪漫台三線」政策的重要面向，如何「復耕茶園」讓東方美人茶的生產面積擴大，再創茶鄉盛況，是未來努力的方向。

頭份市公所近年來致力「頭份後花園」的整體規畫開發，最近並提出「花現美人茶」見學場域建構計畫，盼重振當地茶文化並活化閒置空間；另外，市公所向交通部觀光局爭取補助在後花園進行的「大同寺周邊景觀與登山步道」改善工程，3月初也完工驗收，為後花園增添觀光勝景，市公所歡迎各地民眾抽空到區內休憩。

頭份後花園位於市區東北隅的老崎紅土丘陵台地上，區內「老崎古道」早年是原住民與漢人的貿易通道，近年來市公所推動開發後花園，陸續進行各項設施改善工程；最近市公所並爭取「浪漫台三線」相關政策計畫，完成「花現美人茶」見學場域建構計畫。

市公所城鄉課指出，「花現美人茶」計畫現階段已完成整體性規畫，初期將向客委會爭取「老茶道串連」、「茶廠見學場域」及「南北出口意象及環境及服務設施」改善工程等軟硬體建設，並結合社區一同推廣地方特色產業。

城鄉課指出，頭份後花園內的景點包括楓香林、楓林吊橋、老崎休憩步道、流東客家大院及太陽宮等景點，其中楓香林不但是非常受歡迎的婚紗秘境，更是打卡熱點。

李永得今天走訪頭份後花園及區內的日新茶園，他表示，桐花祭即將到來，頭份是桐花祭辦理的重點地區之一，因此來了解地方需求，小英總統力推「浪漫台三線」，振興沿線茶產業文化是重要的面向，以東方美人茶而言，提升並打入國際，市場其實非常大，但現在前端生產量不足，政府未來將致力茶園復耕，重現台三線茶鄉之美。