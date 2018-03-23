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竹市風livehouse試營運 樂團輪番唱

2018-03-23 18:42中央社 新竹市23日電

新竹市首座可容納600人的專業級中型表演場館「風livehouse」今晚起試營運三天，邀請金曲樂團麋先生、電音樂團April Red紅輪番開唱，準備嗨翻全場。

新竹市長林智堅今天受訪表示，由建築與聲學專家共同打造的「風livehouse」，吸音及隔音均經過專業測試，是新竹市首座專業級中型展演空間，希望提供在地表演團體及獨立音樂優質的展演場地，期望能為新竹市挹注年輕、充滿活力的音樂文化。

「成就更多年輕人的音樂夢」林智堅表示，新竹市是一座年輕的城市，需要熱情的音樂活力注入，因此將「風livehouse」定位為提供在地年輕人展演的舞台，來自各地的音樂愛好者也能使用。

文化局副局長李欣耀表示，由風城願景館轉型而成的專業展演場地「風livehouse」，今晚起至25日連續三天舉辦開幕試營運，安排包含電子、搖滾、民謠等音樂演出，活動免費入場。

李欣耀指出，今晚的試營運首場表演，邀請麋先生、April Red紅演出；明天下午3時，由四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子帶來精彩表演；25日下午3時則由陳建年、茄子蛋、卜星慧，以及八十八顆芭樂籽輪番上陣，邀民眾到場體驗與享受音樂。

風livehouse位於新竹公園，前身為空軍工程聯隊禮堂，後來轉型為風城願景館，但一直以來並沒有固定的主題與功能，林智堅上任後除整體規劃新竹公園，並重新思考定位。考量新竹市長期缺乏樂團創作展演空間，因此延續過去「禮堂」作為康樂表演的傳統，重新規劃為音樂展演空間，透過Live House表演型態，期盼激勵更多在地音樂人創作熱情，展現城市年輕活力。

林智堅願景空軍
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