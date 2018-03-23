桃園航空城公司萬能科大產學合作

2018-03-23 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園航空城公司今天在萬能科技大學校慶典禮上簽訂產學合作備忘錄，將有效整合雙方資源及研發能量，擴大產官學合作交流，雙方共同合作推動產學合作計畫，以策略聯盟方式進行交流合作。

桃園航空城公司董事長黃適卓指出，萬能科大是桃園市政府、桃園航空城公司亟待合作的伙伴，鄭文燦市長要以機場經濟學的概念建設桃園、航空城未來的發展，也是為了讓桃園的青年、學子未來在桃園有更好的發展，因此航空城公司積極與萬能科大合作。

他表示萬能科大有許多和機場發展相關的學系像是和航空、智慧城市，萬能都有一些學系聚焦在這方面，還有一些課程符合鄭文燦市長的理念，就是一直要求市府團隊把桃園建設下一個世代的科學園區，能夠與市界競爭的團隊，這些都有賴萬大師生共同努力，尢其萬能與華航、長榮、空中巴士都有重要產業聯結合作，這就是機場經濟學重要的發展方向。

黃適卓說，鄭文燦也有3支箭(日本首相安倍上任時提經濟振興計畫「3支箭」)：「亞洲.矽谷」、航空城計畫、前瞻基礎建設，一定會帶領桃園成為臺灣的火車頭、龍頭、起飛的引擎，期待大家共同努力。

黃適卓也在萬能科大校慶上提醒學生，指出老師們秉於愛護學生一直為降低產學落差努力，訓練學生的職能而且不求回報，只希望學生未來能在社會上立足也能幫助別人。他勉勵萬能的學生要成為其他人在黑暗裡腳前的燈、世上的光照亮四周，也要要成為世上的鹽在倫理道德上防腐「讓世界因你們更美好」。