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9位藝術家在新竹市創造出什麼的房間？

2018-03-23 13:59聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市中央路241號6樓「241藝術空間」入口處打造溫馨、舒適的「藝術客廳」，也擴大「兒藝教室」，第一檔「ROOM–歡迎！請進！」9位藝術家打造「房間」的主題，今天邀市長林智堅「走入房間體驗藝術氛圍」。

「ROOM-歡迎！請進！」即日起至4月29日展出，策展人陳亞昕邀請林嘉珍、林嘉妮、徐秩硯、胡縉祥、陳建君、賈茜茹、葉誌航、黃靜瑩、蕭聖健9位藝術家，藉由屬於自己的情緒與思維進行創作，讓民眾自由進入藝術家的房間，體會藝術家創作時的內心情緒波動。

「藝術即生活，生活即藝術。」林智堅表示，改造過後的241藝術空間，除有全新的「藝術客廳」，也擴大原本的「兒藝教室」，牆面色彩繽紛，讓孩子盡情遊戲、創作藝術，也讓親子共度充實、愉快的藝術時光。他感謝藝術家將美學帶進新竹市，他也是三個孩子的爸爸，深感美學教育從小培養的重要性，迫不及待在假日要帶孩子來藝術空間體驗，歡迎大家「一起前來嶄新的241藝術空間，感受不同房間的氛圍」。

文化局指出，本展覽也規劃系列教育講座，3月24日下午2點30分「打開藝術家的房間」講座，策展人陳亞昕將藉遊戲形式，帶領小朋友認識藝術家的作品；同日下午3點半「情緒的房間」課程，透過托爾斯泰的「藝術傳達論」，引導孩子平面創作；3月31日下午2點有兩場「與藝術家有約」講座，將由參展藝術家為觀眾作深度導覽與對談。

新竹市「241藝術空間」改造後，推出「ROOM–歡迎！請進！」創作，即日起至4月...
新竹市「241藝術空間」改造後，推出「ROOM–歡迎！請進！」創作，即日起至4月29日展出。記者林家琛／攝影
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新竹市「241藝術空間」改造後，推出「ROOM–歡迎！請進！」創作，即日起至4月...
新竹市「241藝術空間」改造後，推出「ROOM–歡迎！請進！」創作，即日起至4月29日展出。記者林家琛／攝影
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藝術家林智堅文化局
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