竹縣老茶莊、仙草博物館 產業整合帶入觀光財

2018-03-22 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣浪漫台三線延伸至北埔老街、峨眉湖等，在地有不少觀光資源及產業，有番茄農場、仙草博物館、台紅茶文化館、手做醬油以及老茶廠等。縣長邱鏡淳表示，傳統產業需要行銷，因此，縣府打造「產業整合平台」，不僅整合觀光資源，更透過產業輔導吸引在地人才回流。

交通旅遊處處長李銷桂發現，若是外地、或外國遊客首次旅遊，多會以大目標，如此次所推動的深度旅遊，為結合「六福村」作為大據點，向外延伸店家為「小據點」。但若要讓旅客能夠「舊地重返」，在地的生活特色、體驗的旅遊，相當重要。

位在浪漫台3線上、新竹縣北埔老街的寶記茶莊，創立90年，堪稱當地最老的茶莊，現由第4代古乘乾及第5代古亦平經營，以高品質東方美人茶闖出名氣，更是遊客最愛造訪的茶莊，成為北埔老街的觀光特色景點之一。

關西也是茶產地，81年的錦泰茶廠為了傳承客家茶文化，轉型為觀光茶廠，保存不少珍貴的製茶設備、史料，還有生產線、小型茶葉歷史博物館等，除了製茶，也開放遊客預約品茶、學泡茶技巧，還能體驗DIY製作酸柑茶。

李銷桂說，新竹縣政府辦產業整合平台，整合觀光產業資源，並透過產業輔導與多元的訓練課程，安排有關西產業解說、認識北浦老街建築特色、老屋如何活化、文創等，以凝聚地方共識並吸引在地人才回流。

交旅處觀光行銷科科長許雅筑說，目前開辦智慧旅遊工作坊，導入電子支付等創新應用，讓旅客不方便付錢，感受更好的觀光體驗，縣府已輔導超過5家以上業者，能以電子支付，但因為用電子支付對店家將產生額外的費用，其餘的店家仍在考慮中。

許雅筑說，為讓旅客更方便至新竹縣遊玩，同時設計有觀光護照，有紙本與電子版，與超過40家以上的特約店家優惠，從小吃、紀念品店、到住宿業全都有小折扣。