穆斯林留學台灣 育達提供友善環境

2018-03-21 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



私立育達科技大學配合政府新南向政策，今年針對東南亞招收2班學生，其中就讀資訊管理系的卅多名印尼學生，多數人都是穆斯林，有不吃豬肉及每天多次祈禱的飲食與信仰需求，為此校方特別打造穆斯林的「友善校園」環境，設置祈禱室，空間比台北車站的祈禱室大上4倍，另外還有專屬餐廳，讓這批離鄉背井的留學生備感貼心。

校方表示，為新南向政策招收的越南、印尼2班學生在今年2月開學，其中印尼籍學生都修習資訊管理、越南學生38人都就讀餐旅系，他們要在台學習4年。

育達科大校長黃榮鵬表示，育達非常重視多元文化，為來自東南亞的穆斯林學生設置祈禱室及友善廚房，希望他們在台學習能兼顧信仰、生活需求，無後顧之憂，校方還計畫推出電商平台，與清真商店合作販售清真用品，打造對穆斯林學生更友善的生活環境。

校方說，全世界穆斯林人口超過16億人，在台工作及學生都日趨增加，估計逾30萬人，東南亞去年來台旅遊人數也超過20萬，但穆斯林在飲食上不能用豬油或酒烹調，肉類也必須經由特殊宰殺方式才可食用，每天還要做5次禮拜，如找不到清真餐廳及祈禱室，生活十分不便。

校方在男、女生宿舍各規畫1間祈禱室，寬敞明亮，同時備妥禮拜毯，牆上還標定麥加的方向，每間有8坪大，校方表示台北車站的祈禱室僅2坪大，育達科大為穆斯林學生安排的祈禱室空間大很大；因應飲食需求，校方也在學生餐廳另外設置「友善廚房」，採獨立烹飪及供餐作業，提供無豬肉料理，使用的刀具、烹飪設施也都不處理豬肉等穆斯林禁忌的食材。