親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

穆斯林留學台灣 育達提供友善環境

2018-03-21 23:06聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

私立育達科技大學配合政府新南向政策，今年針對東南亞招收2班學生，其中就讀資訊管理系的卅多名印尼學生，多數人都是穆斯林，有不吃豬肉及每天多次祈禱的飲食與信仰需求，為此校方特別打造穆斯林的「友善校園」環境，設置祈禱室，空間比台北車站的祈禱室大上4倍，另外還有專屬餐廳，讓這批離鄉背井的留學生備感貼心。

校方表示，為新南向政策招收的越南、印尼2班學生在今年2月開學，其中印尼籍學生都修習資訊管理、越南學生38人都就讀餐旅系，他們要在台學習4年。

育達科大校長黃榮鵬表示，育達非常重視多元文化，為來自東南亞的穆斯林學生設置祈禱室及友善廚房，希望他們在台學習能兼顧信仰、生活需求，無後顧之憂，校方還計畫推出電商平台，與清真商店合作販售清真用品，打造對穆斯林學生更友善的生活環境。

校方說，全世界穆斯林人口超過16億人，在台工作及學生都日趨增加，估計逾30萬人，東南亞去年來台旅遊人數也超過20萬，但穆斯林在飲食上不能用豬油或酒烹調，肉類也必須經由特殊宰殺方式才可食用，每天還要做5次禮拜，如找不到清真餐廳及祈禱室，生活十分不便。

校方在男、女生宿舍各規畫1間祈禱室，寬敞明亮，同時備妥禮拜毯，牆上還標定麥加的方向，每間有8坪大，校方表示台北車站的祈禱室僅2坪大，育達科大為穆斯林學生安排的祈禱室空間大很大；因應飲食需求，校方也在學生餐廳另外設置「友善廚房」，採獨立烹飪及供餐作業，提供無豬肉料理，使用的刀具、烹飪設施也都不處理豬肉等穆斯林禁忌的食材。

印尼學生娜比拉表示，每天5次祈禱對穆斯林來說是非常重要的儀式，學校為他們準備寬敞明亮的禱告室，讓遠道而來的同學都有家的感覺；校方考量很周到，讓他們感覺在台灣讀書不會不自在。

私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。圖／校方提供
私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。圖／校方提供
分享
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。圖／校方提供
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。圖／校方提供
分享
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。圖／校方提供
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。圖／校方提供
分享
私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。記者胡蓬生／...
私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。記者胡蓬生／攝影
分享
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。記者胡蓬生／攝影
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。記者胡蓬生／攝影
分享
私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。記者胡蓬生／...
私立育達科大為印尼來的穆斯林學生設置專屬的友善廚房，提供無豬肉料理。記者胡蓬生／攝影
分享
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。記者胡蓬生／攝影
育達科大在男、女生宿舍分別設置祈禱室，供穆斯林學生使用。記者胡蓬生／攝影
分享

穆斯林印尼東南亞
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

影／特教班老師有創意 學程式設計自製投籃機

2018-03-21 19:19

人氣彩繪巷慘淪缺水巷！桃園大溪仁義里200戶沒水用

2018-03-21 18:09

頭份市中華路5月拓寬 近30戶違建同步拆除

2018-03-21 17:52

影／辛酸！ 埋伏山老鼠 每月實領不到2萬5

2018-03-21 17:52

桃園火車站周邊「微整形」 汽、機車停車更方便

2018-03-21 17:21

至善清寒生勤練游泳考證照 繁星錄取北市大

2018-03-21 17:16

新竹「風livehouse」23日起連三天瘋搖滾

2018-03-21 17:13

高CP值一日遊！竹縣玩六福村＋產業DIY 千元有找

2018-03-21 16:33

拾荒少女成績優社工 化身兒少守護者

2018-03-21 16:30

桃青年局推植青學院講座 網站課程資訊仍空盪盪

2018-03-21 07:23

竹縣3案 獲前瞻水環境近2億元

2018-03-21 00:20

經費爭到 南大路警察宿舍擬6月開工修繕

2018-03-21 00:14

苗栗YouBike站 3市鎮28日聯合動土

2018-03-21 00:07

桃林鐵路荒廢重生 桃市府擘畫3建設

2018-03-20 23:55

桃林鐵路改建單車道 議員異議

2018-03-20 23:49

白衫軍鐵馬進香 苗栗復刻版將重現

2018-03-20 23:17

新竹市關埔國小將總量管制？居民盼學校社區化

2018-03-20 15:53

苗30處Ubike站點公布 下周動工7月起陸續營運

2018-03-20 14:58

苗栗苑裡天降磚瓦雨 砸毀1車無人傷

2018-03-20 14:46

南崁都計公二公園重現過往 將打造梯田地景

2018-03-20 14:30

饕客熱愛和牛料理 新竹吃得到了

2018-03-20 13:38

新竹市修復南大路警察宿舍獲中央補助 明年8月底完工

2018-03-20 13:37

最後一家老戲院看電影 苗市兒童節特別的禮物

2018-03-20 12:11
看更多

熱門文章

頭份市中華路5月拓寬 近30戶違建同步拆除

2018-03-21 17:52

這裡中年單身男女多 交友聯誼報名踴躍

2018-03-21 20:01

新北三環三線路網漸成 年底將達56.8%

2018-03-21 00:12

龍應台：政客小聲點！台灣最值維護的美好在這些人身上

2018-03-21 17:12

台南獨特的321巷藝術聚落將落幕退場

2018-03-21 17:33

議員要興達電廠用乾淨煤 高市環局長：煤不是這樣分類

2018-03-21 22:13

基隆信二停車場大變身 設施媲美百貨公司民眾驚豔

2018-03-21 13:40

影／辛酸！ 埋伏山老鼠 每月實領不到2萬5

2018-03-21 17:52

民進黨高市議員林園大寮初選民調 陳其邁力挺2人勝出

2018-03-21 12:37

台鐵新烏日站曾是蚊子館 捷運加值後變金雞母

2018-03-21 12:42

桃園火車站周邊「微整形」 汽、機車停車更方便

2018-03-21 17:21

每天狂站10小時練習 高三拿到乙級烘培證照

2018-03-21 19:32

台17線羌園路段淹水有解？蔡英文勘災後墊高50公分

2018-03-21 16:21

想提前下車！ 台南綠幹線公車路上超萌小豬公園

2018-03-21 16:31

民進黨高市議員左楠區民調 菊系李柏毅衝第一

2018-03-21 12:14

台中綠營初選老將個個苦瓜臉 初選民調沒優待陷苦戰

2018-03-21 11:28

瑞里紫藤季剩10天 接著看火金姑

2018-03-21 00:05

鳳梨開始上市！農改場建議好吃鳳梨這樣挑

2018-03-21 15:48

桃林鐵路荒廢重生 桃市府擘畫3建設

2018-03-20 23:55

自行車道防機車進入變「越野」車道 從善如流拆了！

2018-03-21 14:27

民進黨嘉縣長初選紛爭落幕 陳明文、張花冠幕後促成

2018-03-21 18:33

高雄博愛二路、裕誠路口增設違規照相設備 開始搶錢？

2018-03-21 11:34

墾丁夏都斥資7億卡位台南旅宿 「夏都城旅」4月開幕

2018-03-21 17:20

前新北副發言人踢館立委 遭問「請侯友宜來辯論」

2018-03-21 16:56

苗栗YouBike站 3市鎮28日聯合動土

2018-03-21 00:07

10歲就罹癌 為姐圓夢念大學

2018-03-21 15:59

藍母雞強讓綠小雞荒 余天：新北不要全國最後才決定

2018-03-21 11:56

藍議員提名席數縮減 南港區黨部主委請辭抗議

2018-03-21 13:29

周末 彰化賞鷹 台中挖馬鈴薯

2018-03-21 00:02

與中央私下換地？北市議員批柯P：把議會當空氣

2018-03-21 14:02

「2018高雄獎」5名得主 各獲頒40萬元獎金

2018-03-21 16:51

桃林鐵路改建單車道 議員異議

2018-03-20 23:49

淘汰黑板樹 宜蘭運動公園將種苦楝

2018-03-21 00:00

南港、立院換地進行式? 北市財政局：僅是無償撥用

2018-03-21 13:00

被指強勢主導議員提名作業 吳碧珠反駁：為大局著想

2018-03-21 13:29

立院與南瓶無償撥用引不滿 柯文哲：依法行政

2018-03-21 21:22

桃青年局推植青學院講座 網站課程資訊仍空盪盪

2018-03-21 07:23

鼻頭國小的「校花」好美 師生再種下1500株台灣百合

2018-03-21 20:21

新竹「風livehouse」23日起連三天瘋搖滾

2018-03-21 17:13

姚文智：北市大眾運輸拿所有納稅人的錢補貼不公平

2018-03-21 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top