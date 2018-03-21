桃園火車站周邊「微整形」 汽、機車停車更方便

2018-03-21 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園火車站周邊地區車潮量大，交通動線繁雜，市府升格後整合各單位改善站前環境，汽機車停車空間更是大幅提升，近月在憲兵隊原址增設停車場，並在三民陸橋下打造機車停車場等，市長鄭文燦今天下午替三民路橋機車停車場繪製車格標線，替工程完美結尾，連同周邊車格共計釋出近500個汽機車位。

桃園升格之後，積極改善火車站前周邊交通動線與通學環境，3年多來陸續拆除中正路人行地下道、拓寬三線道、完成站前風雨走廊，調整公車候車及計程車排班位置等，減少人車衝突，「微整形」初步成果，頗受市民好評。

為讓民眾居住、通勤品質再提升，市府替站前環境「微整形」計畫不間斷，市府交通局、水務局等單位今天下午到慈護宮廣場進行地方說明會，市長鄭文燦、立委鄭寶清、交通局長劉慶豐與多名地方民代與居民等人到場參與。

交通局主秘熊啟中說，已與台鐵協調，將利用舊火車站站區廁所建置鐵馬驛站，方便單車族停放、打氣，另一旁長壽街也將在下個月開始施工標線型人行道與實體人行道，預計2個月內完工。

「微整形」最重要一環包含增設汽機車停車空間，交通局已向交通部公路總局申請代管橋下空間，原本三民陸橋橋下環境髒亂、擺放雜物已久，近日闢建可停放314輛機車的停車場，另三民路旁一處空地，也將闢建可供130輛機車停放停車場。

此外，閒置多時的舊憲兵隊廳舍今年拆除整地，交通局也完成委外經營的程序，闢建可停放55輛汽、機車的停車場，將於4月1日正式營運，該場提供里民月租服務及慈護宮信眾前半小時免費優惠。