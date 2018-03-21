桃青年局推植青學院講座 網站課程資訊仍空盪盪

2018-03-21 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為協助青年多方參與公共事務，桃園市青年事務局今年與健行科技大學合作，設立「植青大學院」講座平台，針對在地文化、新住民、女性、學生自治等面向辦理講座課程，課程費用全免，讓桃園年輕學子更多機會接觸多元講座。

記者會才開完，網站甫上線，上面卻空蕩蕩。讀大學三年級的劉姓同學發現，植青大學院網站上所公告的課程，確切時間、地點都沒有，且師資、內容皆沒有標示，例如參訪觀音大潭電廠，課程介紹僅寫「大潭發電廠、觀新藻礁參訪」，資訊不透明，讓人摸不著頭緒，更別說能吸引年輕人深入了解，建議可多加詳細說明，讓人知道重點在哪。

青年局則回應，報名系統才正式上線，相關課程師資將在近日確定檔期後，逐一補上。

桃園市青年事務局今年度編列343萬元預算，規劃「植青大學院」系列講座，包括在地特色課程、青年行動講堂、新住民工作坊、女性培力課程、旅外大專院校青年座談會以及學生自治組織研習等六大主軸。

包括桃園市基督教女青年會理事長劉慧音、中原大學原青社長虎柏蒝、南亞技術學院老師黃裕和、長期關注新住民議題的「望見書間」創辦人林周熙等，未來都會成為課程教師，開課講授。

曾和青年局合辦在地課程、大溪文創工作室「日日田職務所」創辦人高慶榮，本身出生桃園大溪的他，自高師大美術系畢業後，長期在台北、新竹、台中各地從事美術設計、文創開發以及創辦市集，盼桃園也能發掘藝文能量，前年他返鄉創立工作室，集結在地藝術家各類文創品，增加大溪新亮點。