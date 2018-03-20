饕客熱愛和牛料理 新竹吃得到了
新竹肉品公司上個月起在新竹肉品市場販售日本和牛，饕客熱烈購買，為使和牛每個部位都能充分利用與銷售，肉品公司與東泰高中研發料理，並於在地餐廳洽談合作，多元經營方便民眾選購，今天中午在縣府舉辦試吃會，聽取建議。
宮崎牛連續3屆奪下日本和牛大賽的冠軍內閣總理大臣賞，獲「全日本第一肉牛」頭銜，這也是台灣第1個由縣市政府引進的日本和牛合約。
東泰高中餐西餐教師黃坤桐說，日本和牛的油脂豐腴，和牛黃瓜卷使用和牛前胸、小黃瓜、剝皮辣椒等在地食材，呈現獨特風格。山藥和牛湯則將生牛肉片與山藥結合，淋上沸騰的高湯，將肉味鎖在高湯中，可嘗到肉的鮮甜。
新竹縣長邱鏡淳說，透過肉品公司與日本和牛合作，結合竹縣當地農特產品，透過創新研發料理來創造更高的產值。
新竹肉品公司總經理魏銘德表示，針對銷售端較不易應用的部位，目前積極和縣內餐飲和加工業者洽談，計畫與阿中丸子合作開發和牛丸與黑土豬貢丸，對整體行銷應該有幫助。
台南溫體牛餐廳總經理陳建彰表示，台南溫體牛採用新竹肉品的前腿肉和牛小排，在店內供應後頗受消費者好評，計畫逐步擴大品項及使用數量。
尋鍋物餐廳的負責人李尚凡表示試用過新竹肉品的和牛前後腿肉後深具信心，希望和新竹肉品公司簽約後能取得穩定的供應量。
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