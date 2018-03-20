饕客熱愛和牛料理 新竹吃得到了

2018-03-20 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹肉品公司上個月起在新竹肉品市場販售日本和牛，饕客熱烈購買，為使和牛每個部位都能充分利用與銷售，肉品公司與東泰高中研發料理，並於在地餐廳洽談合作，多元經營方便民眾選購，今天中午在縣府舉辦試吃會，聽取建議。

宮崎牛連續3屆奪下日本和牛大賽的冠軍內閣總理大臣賞，獲「全日本第一肉牛」頭銜，這也是台灣第1個由縣市政府引進的日本和牛合約。

東泰高中餐西餐教師黃坤桐說，日本和牛的油脂豐腴，和牛黃瓜卷使用和牛前胸、小黃瓜、剝皮辣椒等在地食材，呈現獨特風格。山藥和牛湯則將生牛肉片與山藥結合，淋上沸騰的高湯，將肉味鎖在高湯中，可嘗到肉的鮮甜。

新竹縣長邱鏡淳說，透過肉品公司與日本和牛合作，結合竹縣當地農特產品，透過創新研發料理來創造更高的產值。

新竹肉品公司總經理魏銘德表示，針對銷售端較不易應用的部位，目前積極和縣內餐飲和加工業者洽談，計畫與阿中丸子合作開發和牛丸與黑土豬貢丸，對整體行銷應該有幫助。

台南溫體牛餐廳總經理陳建彰表示，台南溫體牛採用新竹肉品的前腿肉和牛小排，在店內供應後頗受消費者好評，計畫逐步擴大品項及使用數量。