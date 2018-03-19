親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
李敖逝各界悼念
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

真的要當爸爸了！黎明臉書親證喜訊

傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07聯合報 記者李京昇╱即時報導

外傳花蓮縣長傅崐萁有意參選桃園市長，國民黨桃市黨部發出聲明，傅崐萁若想參選，尊重其立場。

據悉，傅崐萁並非國民黨員。國民黨桃園市黨部最近將進行市長提名初選民調，目前黨內有立委陳學聖、前立委楊麗環及市議員魯明哲3人完成登記，

桃園市黨部表示，依照黨中央核備的初選期程，以公正、公平、公開方式，在3月25日至27日3天舉辦民調後產生代表國民黨的桃園市長候選人；對於其他參選人要參選，國民黨市黨部沒有任何意見。

外傳花蓮縣長傅崐萁參選桃園市長。 圖／報系資料照
外傳花蓮縣長傅崐萁參選桃園市長。 圖／報系資料照
分享

國民黨傅崐萁
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

柯文哲曾來拜會 王金平：談東談西沒談政治

2018-03-19 15:13

國民黨高雄黨部公告 高市議員提名35人

2018-03-19 14:47

騎單車巡迴北市 鍾小平：檢視柯文哲荒政

2018-03-19 14:38

葉元之張志豪狹路相逢 藍綠前發言人互加油

2018-03-19 14:20

周錫瑋向賴清德討前瞻千億 吳秉叡拋「填海造陸」

2018-03-19 14:04

「至少給我們一碗滷肉飯」 韓國瑜：登記北市是盼重視高雄

2018-03-19 13:56

韓國瑜登記又撤銷 丁守中撇清倒丁傳聞

2018-03-19 13:55

藍酸「騎牆」 柯文哲：爭取藍綠選民支持是讓城市穩定

2018-03-19 13:53

吳秉叡廣告戰開打 推大台北灣區計畫

2018-03-19 12:17

國民黨傳有「倒丁」聯盟？丁守中：不在乎

2018-03-19 12:14

跑去登記選北市長 韓國瑜：是為了要黨中央重視高雄

2018-03-19 12:11

對手鎖定319案攻擊他 侯友宜：歡迎重啟調查

2018-03-19 12:04

柯P拜會王金平尋泛藍支持？郝龍斌酸：騎牆派

2018-03-19 11:01

嘉市體育會正副理事長 分別投入東西區議員選戰

2018-03-19 10:38

CEO選台南市長 霸氣說不讓政府把人民當提款機

2018-03-19 10:38

吳秉叡公布未來主要施政規畫

2018-03-19 10:37

今晚與柯文哲餐敘 王金平：他只找我一次沒談政治選舉

2018-03-19 09:13

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

急向中央要補助…陳光復：給我根拐杖

2018-03-19 00:30

下達目標…藍拚離島全拿 關鍵在澎湖

2018-03-19 00:23

高市議員綠初選 新秀老將激戰

2018-03-19 00:10

呂秀蓮稱手握資料 柯文哲酸：勿弄玄虛

2018-03-18 23:24

竹縣長綠營誰出馬？ 呼之欲出

2018-03-18 23:07

宜蘭縣長初選後整合震盪 陳歐珀願承擔接受各界意見

2018-03-18 22:55

桃園大園區議員4搶2 藍綠天下非定數

2018-03-18 22:48

藍營新北市長初選 4月6日底定

2018-03-18 22:48

不老藍男拚新北 體力不能輸

2018-03-18 22:45

高思博網聚 網友麻辣提問：你怎麼回來了

2018-03-18 22:18

國民黨新北市長初選 地方政見會3月23日起跑

2018-03-18 19:40

陳金德是否願意帶兵輔選是關鍵 陳歐珀請益尋求支持

2018-03-18 16:24

新竹縣長誰選？ 徐國勇：鄭朝方是一個好人選

2018-03-18 14:26

韓國瑜選高雄市長否 國民黨：他自己決定

2018-03-18 14:05

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-16 12:33

百里侯戰情／陳明文：讓野百合世代遍地開花出征

2018-03-14 16:26

百里侯戰情／國民黨布局牛步 吳敦義扯不動黨轡頭

2018-03-14 16:23

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

一生多情 李敖的七段戀愛和兩次婚姻

2018-03-18 21:48

曾批「真的李敖死了」 王世堅今哽咽道歉

2018-03-18 21:27

孫大千：台灣政治遺老以舊思維垂死掙扎

2018-03-19 08:06

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

李敖大女兒李文爭親子關係 要認祖歸宗

2018-03-18 22:37

李敖過世 段宜康：這個人絶不該受到褒揚

2018-03-19 09:24

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

回首319槍擊案…警界高層倒一片 侯友宜也不敢「獎」自己

2018-03-19 09:00

不是新技術？ 超超臨界12年前叩台失利　

2018-03-18 20:14

打臉賴清德、謝長廷 環團：不懂別亂講

2018-03-18 20:13

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

多年後竟成好友 李敖留存他高中寫的一封信

2018-03-18 21:56

林口電廠較乾淨？ 新北環保局怒：台電是在愚民嗎

2018-03-19 12:20

一生多情 李敖的七段戀愛兩次婚

2018-03-18 23:58

不滿花蓮震災捐款遭濫用 486先生要把捐款拿回來

2018-03-19 09:53

當代詩人洛夫凌晨病逝 享壽91歲

2018-03-19 11:50

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

珍貴忘年之交 李敖都稱她「新娘子」

2018-03-18 21:03

詩魔洛夫病逝 「他的詩會重重打在心頭」

2018-03-19 12:02

蔡政府上任兩年 支持台灣獨立從逾五成倒退至38%

2018-03-19 09:43

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

蔡詩萍憶李敖：他曾說一把年紀還要粉墨登場很悲哀

2018-03-19 02:20

新聞眼／陳菊訪美的政治意涵

2018-03-18 23:47

蔡英文滿意度持續低迷 賴清德獲半數台灣人肯定

2018-03-19 10:03

余光中未獲褒揚但李敖有 黃春明：黨派為政

2018-03-19 11:14

8億善款補助產業被質疑 傅崐萁19日出面說明

2018-03-18 23:45

「乾淨的煤」惹議 賴揆：眼見為憑

2018-03-19 00:18

8成居民不知要蓋燃煤電廠 台電：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

2018-03-19 08:00

陳菊訪美獲特殊待遇 將見薛瑞福

2018-03-18 23:56

【重磅快評】吃姑婆芋、芭蕉香蕉及木炭燃煤的共同點

2018-03-19 11:35

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

以世界第一禁書作家自豪 李敖讓「文星雜誌」倒刊

2018-03-18 21:57

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

李敖83歲病逝 別了，永遠的逆風者

2018-03-18 23:52

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top