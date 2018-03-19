親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

13年後將有3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

南韓前總統承認收賄 檢察官請求逮捕李明博

109年底 新竹地區可全面飲用水庫水

2018-03-19 17:40聯合報 記者林家琛╱即時報導

台灣自來水公司董事長郭俊銘今天拜會新竹市長林智堅，林智堅提出調度水源要求，期盼將竹市民生用水來源全數改成水庫水，獲郭俊銘允諾即刻展開北水南送計畫，預定調度石門水庫20萬噸用水，109年底新竹地區可全面飲用水庫水。

台水公司表示，行政院已將「2020年北水南送計畫」啟動納入前瞻基礎建設，將投入28.5億元，新建1公尺及1.5公尺口徑送水幹管約26.8公里，進行水源調撥作業，預估109年底將每日調撥20萬噸石門水庫用水至新竹地區，屆時新竹地區用水將全部來自水庫水，包括寶山與寶二水庫、永和山水庫與石門水庫。

至於竹東掩埋場排放垃圾汙水疑慮，林智堅強調，儘管新竹市垃圾焚化爐已達最大限量，仍每日幫新竹縣代燒七成民生垃圾，希望減輕竹縣垃圾負擔，也盼竹縣妥善調撥，並善用多元措施，優先處理竹東掩埋場垃圾。

新竹市環保局長江盛任表示，位於頭前溪水系自來水水源水質保護區的工廠，應設立專管排放汙水，禁止排入頭前溪，市府持續嚴加實施水質監測，新竹市有第一、第二、湳雅等3處淨水場，環保局每3個月檢驗原水與淨水場的飲用水水質，環保署則針對較難檢驗項目如戴奧辛、其他重金屬元素，每年進行檢驗，積極守護市民飲水安全。

自來水公司第三區管理處第一淨水場（如圖）等處淨水場進水與出水都符合標準。照片／三...
自來水公司第三區管理處第一淨水場（如圖）等處淨水場進水與出水都符合標準。照片／三區處提供
分享
新竹市長林智堅（左二）向台灣自來水公司董事長郭俊銘（右二）提出民生用水來源全數改...
新竹市長林智堅（左二）向台灣自來水公司董事長郭俊銘（右二）提出民生用水來源全數改成水庫水，獲郭俊銘允諾即刻展開北水南送計畫。照片／市府提供
分享

石門水庫林智堅保護區
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

全台少見！ 連巡邏車都進不去的派出所成觀光景點

2018-03-19 17:03

桃園綠捷機電標仍延宕 鄭文燦：尊重工程會決定

2018-03-19 14:54

楊梅20日新設減壓閥 1600戶停水10小時

2018-03-19 14:47

竹市戶政到府服務 在家也能補發身分證

2018-03-19 14:35

竹市高年級生俱樂部 帶長者回到18歲

2018-03-19 13:58

桃吉祥物創作者徐千舜與趙家偉愛情長跑10年結連理

2018-03-19 12:13

關西4座高球場 地方衣食父母

2018-03-18 23:51

一區一公托 桃市今年目標9處

2018-03-18 23:25

桃園公托僅3家 家長抱怨太少

2018-03-18 23:22

青年不婚？ 桐花婚禮首度沒滿額

2018-03-18 23:17

食伯公福 桃園8宮廟席開320桌同慶

2018-03-18 22:47

上百名菲國移工佔領新竹巨城 用藝術溫暖家鄉

2018-03-18 19:37

桃園大園彩色海芋吸晴 20萬人潮湧入

2018-03-18 19:30

高中教師王建民指導發明展 獲獎率達百分百

2018-03-18 17:33

狗兒被主人遺棄堅持在路邊等 看得大家都哭了

2018-03-18 16:21

竹市汀甫圳櫻花盛開 民眾瘋拍照打卡

2018-03-18 16:03

徐國勇、鄭朝方切菜執鍋鏟 變出一道客家小炒義大利麵

2018-03-18 15:19

為客家發聲、推荒野保育 苗縣辦張致遠紀念展

2018-03-18 09:15

另類「紫爆」浪漫馬纓丹 130縣道薑麻園綿延4公里

2018-03-18 08:55

豆渣也能再利用 桃園至善高中製湯圓、茶食

2018-03-18 07:23

年輕人不想婚？ 苗栗客家婚禮報名首度不滿額

2018-03-18 19:42

土地公生日祈龜創意賽 2137斤平安龜最吸晴

2018-03-18 16:49
看更多

熱門文章

癌末教授將辦「生前告別式」 師生好好說再見

2018-03-18 18:55

300萬元棒球場 只花40萬元完成關鍵在這裡

2018-03-18 22:22

年輕人不想婚？ 苗栗客家婚禮報名首度不滿額

2018-03-18 19:42

婦產科醫師自摔昏迷未脫險 台東人集氣祈福

2018-03-18 18:32

桃園大園彩色海芋吸晴 20萬人潮湧入

2018-03-18 19:30

歐美郵輪炫風造訪金門 「阿兜仔」直呼金門真美

2018-03-19 14:53

鳳山青年夜市搬家 店家期待又怕受傷害

2018-03-19 11:10

高雄捷運、公車、公共腳踏車組合票 優惠低到672元

2018-03-18 07:27

北市2露營場 4月起全面禁菸

2018-03-18 23:41

影╱吐一次黑煙一百萬元 雲林六輕今天冒煙被罰

2018-03-19 16:06

上百名菲國移工佔領新竹巨城 用藝術溫暖家鄉

2018-03-18 19:37

「風的運動場」4月登場 原創遊具現身香山

2018-03-19 07:43

營運走下坡 高球場轉型墓園

2018-03-18 23:49

二手婚紗照樣美爆 改造二手衣推動環保時尚風

2018-03-18 20:15

煤灰一年清不完 雲林林內鄉居民飽受揚塵之苦

2018-03-19 16:08

桃園公托僅3家 家長抱怨太少

2018-03-18 23:22

吃炸雞配檸檬汁暴紅 屏東檸檬連大陸新彊都喝得到

2018-03-19 16:15

19年首度開放狗狗逛美術館 名模也要來

2018-03-19 11:12

三級古蹟朝林宮 外牆彩繪很對味

2018-03-19 07:24

綠博移地後 武荖坑轉型野外求生基地

2018-03-18 23:39

花蓮縣定古蹟牆成塗鴉牆 恐遭罰2千萬

2018-03-19 10:38

桃園綠捷機電標仍延宕 鄭文燦：尊重工程會決定

2018-03-19 14:54

關西4座高球場 地方衣食父母

2018-03-18 23:51

「印墓粿」改紅包 鹿港老闆送百萬元

2018-03-19 00:20

全台少見！ 連巡邏車都進不去的派出所成觀光景點

2018-03-19 17:03

桿娣話高爾夫球場早年榮景：從雞叫搞到鬼叫

2018-03-19 00:12

台竣新建築 成台中工業區裡的新地標

2018-03-19 10:59

場館淪蚊子館 大山城觀光瓶頸

2018-03-19 00:14

一區一公托 桃市今年目標9處

2018-03-18 23:25

住宿或臉書打卡送高麗菜 台南這飯店巧思助農民

2018-03-19 09:15

稻田就是教室 他是農夫也是老師

2018-03-19 08:58

連3天麵只要10元 旺來麵食館分享美味愛心

2018-03-19 12:54

鍾小平批柯政績不佳 騎單車看台北問題

2018-03-19 10:42

柯文哲出席悠遊卡連結金融帳戶記者會

2018-03-19 11:35

影／巨幅宜蘭地圖掛牆上 陳定南辦公室等比例重現

2018-03-18 19:17

餐旅年後淡季 競推優惠衝買氣

2018-03-19 00:22

青年不婚？ 桐花婚禮首度沒滿額

2018-03-18 23:17

棒球憨人蓋球場 老少捐款 40萬元就蓋好

2018-03-18 23:48

中壢中平商圈舊名「石頭庄」 彩繪石頭為土地慶生

2018-03-18 19:36

先祖來台250年 FB、LINE召百餘宗親

2018-03-19 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top