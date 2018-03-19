109年底 新竹地區可全面飲用水庫水

2018-03-19 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



台灣自來水公司董事長郭俊銘今天拜會新竹市長林智堅，林智堅提出調度水源要求，期盼將竹市民生用水來源全數改成水庫水，獲郭俊銘允諾即刻展開北水南送計畫，預定調度石門水庫20萬噸用水，109年底新竹地區可全面飲用水庫水。

台水公司表示，行政院已將「2020年北水南送計畫」啟動納入前瞻基礎建設，將投入28.5億元，新建1公尺及1.5公尺口徑送水幹管約26.8公里，進行水源調撥作業，預估109年底將每日調撥20萬噸石門水庫用水至新竹地區，屆時新竹地區用水將全部來自水庫水，包括寶山與寶二水庫、永和山水庫與石門水庫。

至於竹東掩埋場排放垃圾汙水疑慮，林智堅強調，儘管新竹市垃圾焚化爐已達最大限量，仍每日幫新竹縣代燒七成民生垃圾，希望減輕竹縣垃圾負擔，也盼竹縣妥善調撥，並善用多元措施，優先處理竹東掩埋場垃圾。