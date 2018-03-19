親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

歡慶兒童節 竹縣推親子閱讀擴大舉辦兩個月

2018-03-19 16:07聯合報 記者郭政芬╱即時報導

兒童節即將到來，新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，今年以閱讀擴大舉辦，結合雲門的親子律動，串聯獨立書店以哈客童樂會，帶領親子從3月到5月，參與講座、書展、親子活動，享受親子一同閱讀的樂趣。

文化局長張宜真表示，創作講座特地邀請客籍作家甘耀明3月31早上8點半到10點半在芎林國小活動中心舉辦，分享創作理念及童年趣事； 另外二場分別是4月21早上10點到11點，在文化局故事城堡辦理親子學堂，邀請繪本作家劉旭恭帶領親子搭乘藝想世界旅程，串起不同世代的閱讀記憶。4月28日10點半到11點半於星星城堡舉辦的「繪本遊戲-小黃點遊戲派對」。主題書展方面，在圖書館一樓大廳。

親子活動方面有3月24日早上10點半到17點新瓦屋文化保存區辦理「哈客童樂會」，邀請皮皮兒童表演藝術團為帶來「小松鼠拉拉」;哈客音樂，集結客家歌手演唱客語歌曲，下午2點開始，5大市集超過100個攤位，只要消費就有限量甜甜的造型棉花糖，還有創意氣球現場排隊大放送。

適逢雲門20周年活動，邀請雲門教室在故事城堡辦理讓親子律動及親子遊戲，挑戰身體創意，讓民眾在家也可以輕鬆玩親子律動，打造幸福家庭，時間分別是4月22日10點到11點半 「親子律動-當身體遇上閱讀」、4月29日10點半到11點半 「親子遊戲-成為孩子的第一個舞伴」。

文化局說，從4月3日起到5月31日期間，「漫步閱讀繽紛go活動」，活動詳情請洽03-5510201分機511或至臉書「竹縣go藝思」 查詢。

新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」帶領親子從3月到5月，參與講座、書展、親...
新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」帶領親子從3月到5月，參與講座、書展、親子活動，享受親子一同閱讀的樂趣。記者郭政芬／攝
分享
文化局邀民眾參與親子律動遊戲，相當好玩。記者郭政芬／攝影
文化局邀民眾參與親子律動遊戲，相當好玩。記者郭政芬／攝影
分享
兒童節即將到來，新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」。記者郭政芬／攝影
兒童節即將到來，新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」。記者郭政芬／攝影
分享

親子文化局
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

桃園綠捷機電標仍延宕 鄭文燦：尊重工程會決定

2018-03-19 14:54

楊梅20日新設減壓閥 1600戶停水10小時

2018-03-19 14:47

竹市戶政到府服務 在家也能補發身分證

2018-03-19 14:35

竹市高年級生俱樂部 帶長者回到18歲

2018-03-19 13:58

桃吉祥物創作者徐千舜與趙家偉愛情長跑10年結連理

2018-03-19 12:13

關西4座高球場 地方衣食父母

2018-03-18 23:51

一區一公托 桃市今年目標9處

2018-03-18 23:25

桃園公托僅3家 家長抱怨太少

2018-03-18 23:22

青年不婚？ 桐花婚禮首度沒滿額

2018-03-18 23:17

食伯公福 桃園8宮廟席開320桌同慶

2018-03-18 22:47

上百名菲國移工佔領新竹巨城 用藝術溫暖家鄉

2018-03-18 19:37

桃園大園彩色海芋吸晴 20萬人潮湧入

2018-03-18 19:30

高中教師王建民指導發明展 獲獎率達百分百

2018-03-18 17:33

狗兒被主人遺棄堅持在路邊等 看得大家都哭了

2018-03-18 16:21

竹市汀甫圳櫻花盛開 民眾瘋拍照打卡

2018-03-18 16:03

徐國勇、鄭朝方切菜執鍋鏟 變出一道客家小炒義大利麵

2018-03-18 15:19

為客家發聲、推荒野保育 苗縣辦張致遠紀念展

2018-03-18 09:15

另類「紫爆」浪漫馬纓丹 130縣道薑麻園綿延4公里

2018-03-18 08:55

豆渣也能再利用 桃園至善高中製湯圓、茶食

2018-03-18 07:23

年輕人不想婚？ 苗栗客家婚禮報名首度不滿額

2018-03-18 19:42

土地公生日祈龜創意賽 2137斤平安龜最吸晴

2018-03-18 16:49
看更多

熱門文章

癌末教授將辦「生前告別式」 師生好好說再見

2018-03-18 18:55

300萬元棒球場 只花40萬元完成關鍵在這裡

2018-03-18 22:22

年輕人不想婚？ 苗栗客家婚禮報名首度不滿額

2018-03-18 19:42

婦產科醫師自摔昏迷未脫險 台東人集氣祈福

2018-03-18 18:32

桃園大園彩色海芋吸晴 20萬人潮湧入

2018-03-18 19:30

談台北特性 柯P：精神很自由想罵誰就罵誰太爽了

2018-03-18 17:09

高雄捷運、公車、公共腳踏車組合票 優惠低到672元

2018-03-18 07:27

鳳山青年夜市搬家 店家期待又怕受傷害

2018-03-19 11:10

歐美郵輪炫風造訪金門 「阿兜仔」直呼金門真美

2018-03-19 14:53

北市2露營場 4月起全面禁菸

2018-03-18 23:41

高樹泰山水源地反對設廠 神轎、村民百人踩街抗議

2018-03-18 17:51

上百名菲國移工佔領新竹巨城 用藝術溫暖家鄉

2018-03-18 19:37

「風的運動場」4月登場 原創遊具現身香山

2018-03-19 07:43

營運走下坡 高球場轉型墓園

2018-03-18 23:49

二手婚紗照樣美爆 改造二手衣推動環保時尚風

2018-03-18 20:15

三級古蹟朝林宮 外牆彩繪很對味

2018-03-19 07:24

19年首度開放狗狗逛美術館 名模也要來

2018-03-19 11:12

桃園公托僅3家 家長抱怨太少

2018-03-18 23:22

綠博移地後 武荖坑轉型野外求生基地

2018-03-18 23:39

關西4座高球場 地方衣食父母

2018-03-18 23:51

桿娣話高爾夫球場早年榮景：從雞叫搞到鬼叫

2018-03-19 00:12

「印墓粿」改紅包 鹿港老闆送百萬元

2018-03-19 00:20

高中教師王建民指導發明展 獲獎率達百分百

2018-03-18 17:33

花蓮縣定古蹟牆成塗鴉牆 恐遭罰2千萬

2018-03-19 10:38

桃園綠捷機電標仍延宕 鄭文燦：尊重工程會決定

2018-03-19 14:54

場館淪蚊子館 大山城觀光瓶頸

2018-03-19 00:14

一區一公托 桃市今年目標9處

2018-03-18 23:25

台竣新建築 成台中工業區裡的新地標

2018-03-19 10:59

住宿或臉書打卡送高麗菜 台南這飯店巧思助農民

2018-03-19 09:15

陸籍配偶成立協會 為讓瀕死的媽媽見孩子最後一面

2018-03-18 17:08

稻田就是教室 他是農夫也是老師

2018-03-19 08:58

柯文哲出席悠遊卡連結金融帳戶記者會

2018-03-19 11:35

鍾小平批柯政績不佳 騎單車看台北問題

2018-03-19 10:42

餐旅年後淡季 競推優惠衝買氣

2018-03-19 00:22

連3天麵只要10元 旺來麵食館分享美味愛心

2018-03-19 12:54

影／巨幅宜蘭地圖掛牆上 陳定南辦公室等比例重現

2018-03-18 19:17

中壢中平商圈舊名「石頭庄」 彩繪石頭為土地慶生

2018-03-18 19:36

棒球憨人蓋球場 老少捐款 40萬元就蓋好

2018-03-18 23:48

青年不婚？ 桐花婚禮首度沒滿額

2018-03-18 23:17

影╱吐一次黑煙一百萬元 雲林六輕今天冒煙被罰

2018-03-19 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top