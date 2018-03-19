歡慶兒童節 竹縣推親子閱讀擴大舉辦兩個月

2018-03-19 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



兒童節即將到來，新竹縣文化局舉辦「漫步閱讀繽紛go活動」，今年以閱讀擴大舉辦，結合雲門的親子律動，串聯獨立書店以哈客童樂會，帶領親子從3月到5月，參與講座、書展、親子活動，享受親子一同閱讀的樂趣。

文化局長張宜真表示，創作講座特地邀請客籍作家甘耀明3月31早上8點半到10點半在芎林國小活動中心舉辦，分享創作理念及童年趣事； 另外二場分別是4月21早上10點到11點，在文化局故事城堡辦理親子學堂，邀請繪本作家劉旭恭帶領親子搭乘藝想世界旅程，串起不同世代的閱讀記憶。4月28日10點半到11點半於星星城堡舉辦的「繪本遊戲-小黃點遊戲派對」。主題書展方面，在圖書館一樓大廳。

親子活動方面有3月24日早上10點半到17點新瓦屋文化保存區辦理「哈客童樂會」，邀請皮皮兒童表演藝術團為帶來「小松鼠拉拉」;哈客音樂，集結客家歌手演唱客語歌曲，下午2點開始，5大市集超過100個攤位，只要消費就有限量甜甜的造型棉花糖，還有創意氣球現場排隊大放送。

適逢雲門20周年活動，邀請雲門教室在故事城堡辦理讓親子律動及親子遊戲，挑戰身體創意，讓民眾在家也可以輕鬆玩親子律動，打造幸福家庭，時間分別是4月22日10點到11點半 「親子律動-當身體遇上閱讀」、4月29日10點半到11點半 「親子遊戲-成為孩子的第一個舞伴」。