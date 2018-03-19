竹市戶政到府服務 在家也能補發身分證

2018-03-19 14:35 中央社 新竹市19日電



不方便出門辦理戶政業務的民眾有福了，新竹市香山區戶政事務所表示，年滿65歲或重症肢障者，可向戶政事務所申請，審核通過就會有專人到府服務，補發身分證，在家也能完成。

剛從新北市永和區搬家到新竹市香山區的張小姐表示，她的婆婆近期身分證遺失，但因跌倒致腿部骨折，行動不便，經戶政事務所告知後，得知可以申請到府服務，戶政人員帶著電腦到家中幫忙辦妥遷入登記與相關證件，讓她們覺得「揪感心」。

香山戶政事務所主任凃東良受訪說明，內政部針對年滿65歲、重症肢障等行動不便民眾推出「戶政行動化」服務，新竹市北區、東區與香山區3間戶政事務所配合這項政策，自民國105年7月開始推動到府服務，民眾申請審核通過後，就會有專人到府協助辦理相關業務。

凃東良指出，即日起至4月13日止，凡新竹市各機關、單位、公司行號可就近向戶政事務所提出集體申辦自然人憑證，也可享有專人到公司收件及發證的便利服務，讓民眾可以便利報稅，不用請假到戶政事務所排隊等候申辦。

凃東良說，各機關、單位、公司行號只要5人以上提出申請，並事先備妥申請書、申請人之身分證正反面影本及工本費新台幣250元，即可電洽鄰近戶政事務所洽詢。