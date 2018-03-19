「風的運動場」4月登場 原創遊具現身香山

2018-03-19 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市「2018兒童藝術節－風的運動場」，將於4月4日到8日連假期間，連續5天在香山區水資源公園熱鬧登場，七大原創遊具「迎風追逐」、「搖擺大花跳」等，帶給親子更具創意的遊具體驗。

去年新竹市兒童藝術節造成全台轟動，吸引近23萬人次參與，成為新竹市城市品牌，市長林智堅表示，兒童藝術節今年移師香山舉辦，延續「風的運動場」主題，推出各式大型原創遊具，為台灣孩子量身打造的互動遊具設施，讓孩子自由攀爬、跳躍、冒險，要給大小朋友最難忘的兒童節回憶。

文化局指出，主舞台「橫著走 歌舞高台」以香山濕地最著名的紅色招潮蟹為造型搭建，逗趣可愛外貌展現香山海岸風情，將成為今年兒藝節最夯打卡點，每天更有3場兒童歌舞劇輪番上陣，延續去年「飛天國王子選拔大賽」的劇情設定，帶來精彩「番外篇」。

去年首創的大型繩網攀爬遊具「漫步雲端」深受民眾喜愛，今年「漫步雲端2.0」將規劃更深、更高的路徑與空間，讓小朋友爬得更高、跳得更盡興，在搖晃動感中體驗新竹風的魅力。啟德重機以「吹吹九降風」為主題，邀請民眾坐上超受歡迎的啟德重機升降器，在15公尺高空俯瞰香山的美麗海岸。

主辦單位也為年紀較小的孩子設置親子區，遊具包含「林間推拉車」、「沙坑跑跳區」，在樹林間設置30公尺軌道及迷你推拉車，由家長以繩索拉至另一方，即使是小小朋友，也享受穿越樹林的樂趣；沙坑跑跳區由原木料、油桶、廢輪胎組成，大小朋友能透過想像力，藉由踩木樁、過獨木橋、跳輪胎穿梭沙坑，自行創造獨特玩法。

文化局表示，遊具都是經過結構工程精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，一律要求結構技師簽證，並會在活動開始前進行遊具壓力測試，為安全嚴格把關，活動每座遊具更有志工陪同確保孩童安全，建構專屬兒童的安全遊樂地。