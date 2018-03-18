為客家發聲、推荒野保育 苗縣辦張致遠紀念展

2018-03-18 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣文化觀光局昨天推出「吾土吾民．文化尖兵」張致遠紀念展，追懷曾獲客家貢獻獎的文化工作者張致遠，開幕活動邀請張的親朋故舊，追思他一生投注心力在客家、原住民族文化及荒野保育工作。

文觀局長林彥甫說，張致遠是頭份客家子弟，長年致力客家及原住民族文化的研究，熱中推廣荒野保育，堅持為鄉土發聲；張也鑽研人類學、從事田野調查，並成立文化工作室推廣，讓更多人認識、了解客家文化。

文觀局指出，張致遠終其一生為保存客家文化努力，民國74年他無懼負債，創辦三臺雜誌、大龍港雜誌，藉以喚醒客家人的族群意識。張致遠在台視製作「鄉親鄉情」，也是全球首位製作客家電視節目的文史工作者，104年過世當年榮獲客家貢獻獎。

聯大教授王幼華主持「追懷文化探險家」座談會，建築師鍾年誼、退休校長張秋台等人暢談張致遠投注文化工作的專注和貢獻。

張致遠多名親朋故舊與會，客家歌手陳永淘曾任聯合報系野外雜誌社編輯，張早年常為野外雜誌撰稿，2人因而結緣。展覽開幕活動請來陳永淘當「神秘嘉賓」，吹彈口簧琴及吉他演唱客家歌曲，追懷張的生平點滴。