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為客家發聲、推荒野保育 苗縣辦張致遠紀念展

2018-03-18 09:15聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣文化觀光局昨天推出「吾土吾民．文化尖兵」張致遠紀念展，追懷曾獲客家貢獻獎的文化工作者張致遠，開幕活動邀請張的親朋故舊，追思他一生投注心力在客家、原住民族文化及荒野保育工作。

文觀局長林彥甫說，張致遠是頭份客家子弟，長年致力客家及原住民族文化的研究，熱中推廣荒野保育，堅持為鄉土發聲；張也鑽研人類學、從事田野調查，並成立文化工作室推廣，讓更多人認識、了解客家文化

文觀局指出，張致遠終其一生為保存客家文化努力，民國74年他無懼負債，創辦三臺雜誌、大龍港雜誌，藉以喚醒客家人的族群意識。張致遠在台視製作「鄉親鄉情」，也是全球首位製作客家電視節目的文史工作者，104年過世當年榮獲客家貢獻獎。

聯大教授王幼華主持「追懷文化探險家」座談會，建築師鍾年誼、退休校長張秋台等人暢談張致遠投注文化工作的專注和貢獻。

張致遠多名親朋故舊與會，客家歌手陳永淘曾任聯合報系野外雜誌社編輯，張早年常為野外雜誌撰稿，2人因而結緣。展覽開幕活動請來陳永淘當「神秘嘉賓」，吹彈口簧琴及吉他演唱客家歌曲，追懷張的生平點滴。

紀念展在文觀局2樓中興畫廊展至4月8日，展區展出張致遠生前大事記、登山設備及三臺雜誌書稿；影音區有攝影幻燈片、音樂影像，會場布置相當另類，張致遠的藏書在角落堆疊成山，文觀局歡迎民眾踴躍參觀。

苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，展出他生前大事記、登山設備及三臺雜誌書稿等...
苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，展出他生前大事記、登山設備及三臺雜誌書稿等。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，張的藏書在會場角落堆疊如山，布置相當另類。...
苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，張的藏書在會場角落堆疊如山，布置相當另類。記者胡蓬生／攝影
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聯合大學教授王幼華在張致遠紀念展開幕活動主持「追懷文化探險家」座談會。記者胡蓬生...
聯合大學教授王幼華在張致遠紀念展開幕活動主持「追懷文化探險家」座談會。記者胡蓬生／攝影
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四季原音獻唱「送別」、「喝吧！朋友」向張致遠致意。記者胡蓬生／攝影
四季原音獻唱「送別」、「喝吧！朋友」向張致遠致意。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，展出他生前大事記、登山設備及三臺雜誌書稿等...
苗栗縣文化觀光局昨天推出張致遠紀念展，展出他生前大事記、登山設備及三臺雜誌書稿等。記者胡蓬生／攝影
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原住民客家文化文史工作者
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