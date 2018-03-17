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影／龍紋身的海岸線？外埔石滬空照驚奇

2018-03-17 20:47聯合報 記者胡蓬生黃瑞典╱即時報導

「簡直像恐龍背上的三角骨板，好壯觀！」苗栗縣後龍鎮沿海的「合歡」、「母乃」2座石滬，是台灣全島保存最完整的石滬，早年當地曾有多達28座石滬，但隨時代變遷幾乎消失殆盡，當地外埔國小最近取得居民收藏的日據時代空拍圖，圖中海岸的石滬一座接一座，宛如恐龍背上的骨板，珍貴影像首度呈現，讓人讚嘆驚豔。

後龍外埔沿岸的石滬雖僅剩2座，但迄今仍維持百年來的巡滬傳統制度，各戶居民輪流到滬內捕撈；苗栗縣文化觀光局3年前將後龍石滬群公告登錄為苗栗縣「文化景觀」，目前進行調查研究與保存計畫。

當地石滬估計都已有二、三百年歷史，一說是原住民平埔族所建，也有一說是荷蘭人所建；後龍老輩漁民至今流傳的俗諺「水漲掘草埔、水退填石滬」，就是描述海邊漁民半農半漁的生活寫照，漲潮時漁民

不能到石滬捕撈，水退時除到石滬內撈魚，還得時時填石塊維修。

石滬在潮間帶以石塊搭建而成，漁民用人工將大、小不等石塊砌築成半圓形或ㄇ字形的石滬，漲潮時魚群隨海潮進入，水退時被困在滬內；石滬大的面積可達數甲，往年多由各姓氏家族聯合管理，每家人輪流一天到滬內捕撈，巡滬是家族大事，作業前還會準備米糕等供品祭拜，再到滬內撈捕。

石滬是後龍鎮外埔地區的珍貴資產，外埔國小校長紀介五為百年校慶遍訪老校友和地方耆老，也從居民收藏取得石滬的空拍歷史圖像，這些圖像來自中央研究院GIS專題中心，現已消失的多座石滬都清晰呈現，在海岸如龍背骨板一片片矗立，十分壯觀，紀介五並以空拍將後龍石滬以過去罕見的視野鮮活呈現，將當成校慶賀禮。

文化觀光局文化資產科表示，為搶救後龍石滬，文觀局向文化部提出3年兩百多萬元的保存維護計畫經費，最近已獲准。

紀介五利用空拍記錄下漁民在合歡石滬捕撈的畫面。圖／紀介五提供
紀介五利用空拍記錄下漁民在合歡石滬捕撈的畫面。圖／紀介五提供
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苗栗縣外埔沿岸的石滬曾多達28座，如今僅存合歡、母乃，圖為外埔漁港北側的合歡石滬...
苗栗縣外埔沿岸的石滬曾多達28座，如今僅存合歡、母乃，圖為外埔漁港北側的合歡石滬。圖／紀介五提供
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退潮時漁民在合歡石滬內捕撈。圖／紀介五提供
退潮時漁民在合歡石滬內捕撈。圖／紀介五提供
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苗栗縣外埔沿岸的石滬曾多達28座，如今僅存合歡、母乃，圖為外埔漁港北側的合歡石滬...
苗栗縣外埔沿岸的石滬曾多達28座，如今僅存合歡、母乃，圖為外埔漁港北側的合歡石滬。記者胡蓬生／攝影
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漁民在合歡石滬捕撈的畫面，透過空拍呈現不同的視野。圖／紀介五提供
漁民在合歡石滬捕撈的畫面，透過空拍呈現不同的視野。圖／紀介五提供
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外埔國小校長紀介五取得校友收藏的日據時代空拍圖，早年外埔沿海的石滬一座接一座，十...
外埔國小校長紀介五取得校友收藏的日據時代空拍圖，早年外埔沿海的石滬一座接一座，十分壯觀，形狀猶如恐龍的背脊。圖／外埔國小提供
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外埔國小校長紀介五取得校友收藏的日據時代空拍圖，早年外埔沿海的石滬一座接一座，十...
外埔國小校長紀介五取得校友收藏的日據時代空拍圖，早年外埔沿海的石滬一座接一座，十分壯觀，形狀猶如恐龍的背脊。記者胡蓬生／攝影
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漁民在合歡石滬捕撈的畫面，透過空拍呈現不同的視野。圖／紀介五提供
漁民在合歡石滬捕撈的畫面，透過空拍呈現不同的視野。圖／紀介五提供
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漁民空拍恐龍
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