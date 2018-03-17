親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

馬英九大啖扁食 簽名在周美青旁說要「簽小一點」

台日豆腐業者簽MOU 大溪豆干走向世界

2018-03-17 19:40中央社 桃園17日電

「2018大溪豆干節」活動今天展開，桃園市豆腐商業同業公會也宣布與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂MOU，未來透過技術及商品交流，讓大溪豆干走向世界。

桃園市豆腐商業同業公會與日本京都府豆腐油揚商工組合簽訂MOU，4月將赴日交流，讓大溪豆干結合日本，走向世界，讓大溪豆干成為獨一無二的品牌，體驗「大溪漫城」獨特文化魅力。

桃園市長鄭文燦下午出席在大溪區中正公園的開幕記者會。他表示，大溪豆干節已邁入第4屆，連續兩週週末在大溪中正公園舉辦，今天主題為「京宴大溪」，現場製作豆渣湯圓、明（18）日「享壽平安」，製作平安粥，融合普濟堂關聖帝君的信仰；24日則是「豆製始祖」、25日「食藝輕食」。

鄭文燦表示，大溪是桃園歷史起點、文化故鄉，經過百年記憶傳承建立起的大溪豆干品牌，在與科技發達的日本食品業合作後，相信更能發揮豆干的風味及特色，打造大溪豆干成為獨一無二的品牌。

桃園市豆腐商業同業公會常務監事黃建嘉受訪表示，雙方簽訂MOU，未來將針對技術與食安進行交流，還可派員參訪以往不開放的製作工廠，同時也開放豆類商品的交流販售，讓大溪豆干結合日本走向世界。

黃建嘉表示，邁入第四屆的大溪豆干節，活動不但結合踩街、體驗、表演外，也融合大溪傳統木器、陀螺等。豐富的文化內涵，今年更吸引日本豆類界五大工會理事長一行20人來台交流，24日也會透過台日豆製產業研發的最新技術與食品科技，共同製作「大QQ干」。

「2018大溪豆干節」在17、18日及24、25日2個週休假期，都會在中正公園舉辦活動，引領遊客共同體驗大溪觀光小鎮的自然景觀，也認識桃園豐富的豆食文化。

鄭文燦京都食安
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

全國啦啦隊錦標賽桃園奪5冠 治平高中包辦3金

2018-03-17 17:44

網美快來！2018大溪豆干節 穿浴衣遊走大溪老街

2018-03-17 16:31

女性深夜工作未經工會同意 量販店被罰

2018-03-17 15:28

大園人怒了！ 抗議無預警停電 要台電賠償損失

2018-03-17 12:40

楊梅3/19管線工程 1200戶停水9小時

2018-03-17 12:37

桃市社宅樣品屋 4月2日開放參觀

2018-03-16 23:38

桃市資科局揭牌 局長陳崗熒

2018-03-16 23:37

竹縣殯儀館上梁 年底完工

2018-03-16 23:35

前瞻4.42億 竹南頭份「雙城縫合」

2018-03-16 23:33

還頭前溪「清白」 竹市議會提案

2018-03-16 23:29

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

校園土地公慶生 育民工家熱鬧滾滾

2018-03-16 19:26

新竹市議員要求監測頭前溪與自來水水質

2018-03-16 14:09

竹縣首座生命禮儀館 預定年底完工

2018-03-16 13:36

桃園社宅房型曝光 滿20歲月薪不到4萬7皆可申請

2018-03-16 12:35
看更多

熱門文章

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

2018-03-17 08:13

春櫻花海來了！2千多株櫻花盛開在竹東

2018-03-16 20:45

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

大園人怒了！ 抗議無預警停電 要台電賠償損失

2018-03-17 12:40

土地公頭牙賜福食魅力大 有香客從台北包車南下

2018-03-17 13:57

深澳燃煤電廠搶過關原因？侯友宜懷疑是...

2018-03-17 16:36

大半寺廟非法違建 雲林縣解套有方

2018-03-16 19:59

竹南頭份雙城縫合大改造 前瞻核定4億多提升生活品質

2018-03-16 20:11

台中貨櫃市集「偷跑」 罰14萬、勒令停業

2018-03-16 23:30

哈尤溪秘境爆紅 擬比照阿塱壹管制

2018-03-17 00:00

林右昌為體育季開鑼 打造大武崙森林運動公園

2018-03-17 10:24

小而美精緻郵輪跳島遊台灣 英國旅客首扺基隆港

2018-03-17 15:25

300年來第一次 小琉球觀音媽跨海慈航

2018-03-17 15:11

舒淇走過的藍色長廊將拆？ 中山橋改建五方案居民沒共識

2018-03-17 14:28

新北人事處長陳昭欽調任中央 低調簡訊辭行

2018-03-16 21:01

雲林縣府首辦龍舟賽 冠軍獎金加碼至5萬元

2018-03-16 20:01

香甜恆春洋蔥上市了 量大價跌蔥農心淌血

2018-03-16 20:12

拔菜真過癮！ 高麗菜一顆20元搶成一團

2018-03-17 10:05

眼科醫師對決環保醫師？ 前彰化市長陳杰挺黃尊新

2018-03-17 12:28

名嘴爆柯市府頻找吃飯 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 11:24

桃園海芋節明後天節目多 警擴大交管讓遊客悠哉賞花

2018-03-16 20:44

鹿港鎮長初選藍營四搶一 鎮民代表許志宏勝出

2018-03-17 12:28

獄中學琴展天分 才知父親生前是高手

2018-03-17 01:05

亞太棒球訓練中心動土 賴清德盼台南成東方威廉波特

2018-03-17 12:03

畢業不是失業！兩大學生實習表現佳提早獲錄用

2018-03-16 21:21

他跑全台找蔓荊子...只為作香包送長輩舒緩頭疾

2018-03-17 10:07

水保育聯盟呼籲拆除石岡壩 水利署：無替代方案不能拆

2018-03-17 12:09

3年吃老本 夫婦耕出有機農場

2018-03-17 00:02

阿里山花季首假日 湧入遊客賞花

2018-03-17 14:55

影／水資源聯盟公布2017全台飲用水質 高雄最糟

2018-03-17 11:33

烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12

中部搞市集…建商養地 商家賺名氣

2018-03-16 23:37

名嘴爆柯市府頻找吃飯 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 16:34

幸福工作坊送「幸福」麵包 另類總部成立很溫馨

2018-03-17 14:31

拆違建「收復國土」 淡水添「美樂地」

2018-03-16 23:57

影／消防役男拍宣導片 主題「與消防同行」

2018-03-17 10:07

意在言外？縣長提名後 陳金德：阻止宜蘭掉入黑暗深淵

2018-03-17 19:19

前瞻4.42億 竹南頭份「雙城縫合」

2018-03-16 23:33

蔡明亮宜蘭趴趴走 東北角遊客中心竟請到他來布展

2018-03-17 07:50

影／瑞里紫藤花開 賞花人潮多到塞車

2018-03-17 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top