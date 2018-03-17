網美快來！2018大溪豆干節 穿浴衣遊走大溪老街

2018-03-17 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為推廣大溪豆干，桃園市觀光旅遊局於3月17、18日至24、25日，在桃園大溪中正公園相撲亭舉行「2018大溪豆干節」活動，今天以「京宴大溪」精神融入享食的精神，運用豆渣化為靈魂食材製作「彩色豆渣湯圓」，讓現場民眾試吃，象徵事事圓滿，和睦平安。

桃園大溪擁有百年歷史，匯集古意文化、洋式建築、庶民美食及傳統木藝等元素，為充滿特色文化的觀光旅遊勝地。為推廣大溪豆干，今天連續第4年舉行「大溪豆干節」，並和日本京都結盟，結合日式元素融入豆干，每天則有不同主題，包括「京宴大溪」、「享壽平安」、「豆製始祖」及「食藝輕食」4個系列，讓遊客體驗大溪多元豆食文化。

觀旅局表示，日本京都豆腐在日本代表頂級、優質、專業等象徵，台灣大溪豆干更是名聞國際，今桃園市豆腐商業同業公會、日本京都府豆腐油揚商工組合，簽訂「台、日豆類產業合作意向書（MOU）」，是日本京都豆腐業者百年來首度與國外簽訂MOU，期望台日雙方建立友好關係，也透過實質技術與文化交流合作，能提供更好、更安全的豆類製品給消費者。

活動期間將有不同活動，包括18日「享壽平安」，運用大溪豆類製品、在地食材，帶來關聖帝君祈福豆干平安粥，為享用的民眾帶來平安順利；24日「豆製食祖」，使用台日豆製產業研發的最新技術、食品科技，製作大QQ干；3/25「食藝輕食」用豆類原料搭配在地節氣的食材元素，邀請五星級主廚與現場民眾共同開發時尚豆食。