親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

花蓮善款遭抹黑 羅智強痛斥「賑災分藍綠、果然人渣」

網美快來！2018大溪豆干節 穿浴衣遊走大溪老街

2018-03-17 16:31聯合報 記者許政榆╱即時報導

為推廣大溪豆干，桃園市觀光旅遊局於3月17、18日至24、25日，在桃園大溪中正公園相撲亭舉行「2018大溪豆干節」活動，今天以「京宴大溪」精神融入享食的精神，運用豆渣化為靈魂食材製作「彩色豆渣湯圓」，讓現場民眾試吃，象徵事事圓滿，和睦平安。

桃園大溪擁有百年歷史，匯集古意文化、洋式建築、庶民美食及傳統木藝等元素，為充滿特色文化的觀光旅遊勝地。為推廣大溪豆干，今天連續第4年舉行「大溪豆干節」，並和日本京都結盟，結合日式元素融入豆干，每天則有不同主題，包括「京宴大溪」、「享壽平安」、「豆製始祖」及「食藝輕食」4個系列，讓遊客體驗大溪多元豆食文化。

觀旅局表示，日本京都豆腐在日本代表頂級、優質、專業等象徵，台灣大溪豆干更是名聞國際，今桃園市豆腐商業同業公會、日本京都府豆腐油揚商工組合，簽訂「台、日豆類產業合作意向書（MOU）」，是日本京都豆腐業者百年來首度與國外簽訂MOU，期望台日雙方建立友好關係，也透過實質技術與文化交流合作，能提供更好、更安全的豆類製品給消費者。

活動期間將有不同活動，包括18日「享壽平安」，運用大溪豆類製品、在地食材，帶來關聖帝君祈福豆干平安粥，為享用的民眾帶來平安順利；24日「豆製食祖」，使用台日豆製產業研發的最新技術、食品科技，製作大QQ干；3/25「食藝輕食」用豆類原料搭配在地節氣的食材元素，邀請五星級主廚與現場民眾共同開發時尚豆食。

除此之外，系列活動也包括手作豆食DIY、浴衣體驗、童玩體驗豆干紙相撲、職人文化等，還有異國美食秀、歡樂踩街、在地商家酷碰卷優惠及活動手冊集章換獎品等，邀請更多民眾一起來桃園大溪體驗豆干產業的魅力。

2018大溪豆干節於桃園大溪中正公園相撲亭舉行，現場設有手寫卡祈福區。記者許政榆...
2018大溪豆干節於桃園大溪中正公園相撲亭舉行，現場設有手寫卡祈福區。記者許政榆／攝影
分享
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
分享
2018大溪豆干節，現場裝飾可愛小燈籠，讓小朋友相當好奇。記者許政榆／攝影
2018大溪豆干節，現場裝飾可愛小燈籠，讓小朋友相當好奇。記者許政榆／攝影
分享
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
分享
「2018大溪豆干節」桃園市豆腐商業同業公會、日本京都府豆腐油揚商工組合，簽訂「...
「2018大溪豆干節」桃園市豆腐商業同業公會、日本京都府豆腐油揚商工組合，簽訂「台、日豆類產業合作意向書（MOU）」。記者許政榆／攝影
分享
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
「2018大溪豆干節」於桃園大溪中正公園相撲亭舉行。記者許政榆／攝影
分享
2018大溪豆干節，於桃園大溪中正公園相撲亭舉行，旁邊可體驗日本浴衣。記者許政榆...
2018大溪豆干節，於桃園大溪中正公園相撲亭舉行，旁邊可體驗日本浴衣。記者許政榆／攝影
分享

京都浴衣
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

大園人怒了！ 抗議無預警停電 要台電賠償損失

2018-03-17 12:40

女性深夜工作未經工會同意 量販店被罰

2018-03-17 15:28

楊梅3/19管線工程 1200戶停水9小時

2018-03-17 12:37

桃市社宅樣品屋 4月2日開放參觀

2018-03-16 23:38

桃市資科局揭牌 局長陳崗熒

2018-03-16 23:37

竹縣殯儀館上梁 年底完工

2018-03-16 23:35

前瞻4.42億 竹南頭份「雙城縫合」

2018-03-16 23:33

還頭前溪「清白」 竹市議會提案

2018-03-16 23:29

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

校園土地公慶生 育民工家熱鬧滾滾

2018-03-16 19:26

新竹市議員要求監測頭前溪與自來水水質

2018-03-16 14:09

竹縣首座生命禮儀館 預定年底完工

2018-03-16 13:36

桃園社宅房型曝光 滿20歲月薪不到4萬7皆可申請

2018-03-16 12:35
看更多

熱門文章

漁二代年收200萬 他相親20多次失敗決定臉書徵婚

2018-03-17 08:13

霸氣春酒老闆砸4千萬當紅包 頭獎抱走350萬

2018-03-16 18:27

台南國華街再登日雜誌封面 網友評價又是兩極化

2018-03-16 17:26

春櫻花海來了！2千多株櫻花盛開在竹東

2018-03-16 20:45

桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49

霧台哈尤溪季節限定太美麗 爭取比照阿塱壹總量管制

2018-03-16 18:26

大園人怒了！ 抗議無預警停電 要台電賠償損失

2018-03-17 12:40

土地公頭牙賜福食魅力大 有香客從台北包車南下

2018-03-17 13:57

竹南頭份雙城縫合大改造 前瞻核定4億多提升生活品質

2018-03-16 20:11

大半寺廟非法違建 雲林縣解套有方

2018-03-16 19:59

國民黨台南議員提名24人 今21人初選登記截止

2018-03-16 18:08

哈尤溪秘境爆紅 擬比照阿塱壹管制

2018-03-17 00:00

校園土地公慶生 育民工家熱鬧滾滾

2018-03-16 19:26

北農案破冰？吳音寧下午進市府見陳景峻

2018-03-16 18:14

林右昌為體育季開鑼 打造大武崙森林運動公園

2018-03-17 10:24

新北人事處長陳昭欽調任中央 低調簡訊辭行

2018-03-16 21:01

雲林縣府首辦龍舟賽 冠軍獎金加碼至5萬元

2018-03-16 20:01

香甜恆春洋蔥上市了 量大價跌蔥農心淌血

2018-03-16 20:12

淡水天元宮櫻花滿開 公所籲搭接駁車

2018-03-16 18:51

拔菜真過癮！ 高麗菜一顆20元搶成一團

2018-03-17 10:05

名嘴爆柯市府頻找吃飯 柯文哲：發言人找的

2018-03-17 11:24

台中貨櫃市集「偷跑」 罰14萬、勒令停業

2018-03-16 23:30

眼科醫師對決環保醫師？ 前彰化市長陳杰挺黃尊新

2018-03-17 12:28

獄中學琴展天分 才知父親生前是高手

2018-03-17 01:05

桃園海芋節明後天節目多 警擴大交管讓遊客悠哉賞花

2018-03-16 20:44

畢業不是失業！兩大學生實習表現佳提早獲錄用

2018-03-16 21:21

300年來第一次 小琉球觀音媽跨海慈航

2018-03-17 15:11

鹿港鎮長初選藍營四搶一 鎮民代表許志宏勝出

2018-03-17 12:28

亞太棒球訓練中心動土 賴清德盼台南成東方威廉波特

2018-03-17 12:03

舒淇走過的藍色長廊將拆？ 中山橋改建五方案居民沒共識

2018-03-17 14:28

3年吃老本 夫婦耕出有機農場

2018-03-17 00:02

他跑全台找蔓荊子...只為作香包送長輩舒緩頭疾

2018-03-17 10:07

烏牛欄之役71周年 獨派憑弔追思喊建國

2018-03-17 08:12

水保育聯盟呼籲拆除石岡壩 水利署：無替代方案不能拆

2018-03-17 12:09

深澳燃煤電廠搶過關原因？侯友宜懷疑是...

2018-03-17 16:36

中部搞市集…建商養地 商家賺名氣

2018-03-16 23:37

影／水資源聯盟公布2017全台飲用水質 高雄最糟

2018-03-17 11:33

影／消防役男拍宣導片 主題「與消防同行」

2018-03-17 10:07

蔡明亮宜蘭趴趴走 東北角遊客中心竟請到他來布展

2018-03-17 07:50

盼了多年終於來了 墾丁遊憩沙灘設瞭望台

2018-03-16 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top