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桃園社會住宅 最低6000元可以租得到

2018-03-16 22:49聯合報 記者許政榆╱即時報導

為推廣桃園社會住宅，桃園市住宅發展處於蘆竹區二號社會住宅基地，打造社宅樣品屋，提供一房、二房、三房不同房型展示，包括客廳、臥室、廚房及浴室供民眾參觀，預計4月2日起正式開放免費導覽。市府指出，目前初估房租介於6000元至15000元間，實際房租將在出租半年前正式公告。

桃市府編列45.2億元住宅基金，欲打造10處共4千戶社會住宅，最早開工的中路二號基地，現已蓋至地上9層，進度20%，預計明年3月完工，另八德二號、八德一號在開挖地下室，蘆竹二號基地也動工打樁。社會住宅申請資格條件，年滿20歲不限設籍桃園，於桃園市就業、就業的青年，每人每月薪資所得不超過47922元，皆能申請入住，若申請人數超過原有戶數，將採以抽籤方式決定。

住發處表示，桃園社會住宅70％提供給年輕人，承租期限以3年為一期，原則以「3+3」共6年，政策戶（經濟弱勢戶）最長可續約至12年。社宅租金將參考周圍市價，一般戶8折起、政策戶6折，目前初估單月房租價位，落在6000元至15000元不等，實際房租價格，將在出租前半年由市府俜請估價師估算為準。

住發處指出，社宅的房型規格大約一致，一房型約10至12坪，內有1廳廚、1房及1衛浴；二房型約17至20坪，有1廳廚、2房及2衛浴；三房型則是23至26坪，1廳廚、3房、2衛浴。一、二、三房型均採粉刷牆、石英磚地板裝潢，附衛浴設備、廚具、冷氣、衣櫃、床鋪等固定式家具，參考先前台北市社宅作法，一房型多了客廳沙發、餐桌椅等移動式家具，二、三房型則需由承租者自行購買。

住發處說，社宅展示館4月2日起開放導覽，週一至週五全天開放，5月起週二、週四上午9點至中午12點、下午1點至4點開放，需透過網路及電話預約導覽，詳情可上住宅處官網（http://ohd.tycg.gov.tw/index.jsp）或致電：03-3298600查詢。

桃園社會住宅，最低6000元可以租得到。記者許政榆／攝影
桃園社會住宅，最低6000元可以租得到。記者許政榆／攝影
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桃園社會住宅，最低6000元可以租得到。記者許政榆／攝影
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