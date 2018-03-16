桃園海芋節明後天節目多 警擴大交管讓遊客悠哉賞花

2018-03-16 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「2018桃園彩色海芋季」已累計33萬多參觀人次，明天第二個週末，市政府擴大管制會場周邊交通，同時增設管制區內小型接駁車，減少遊客步行時間。

交通管制區起點在聖德北路與大園區和平西路口，終點聖德北路與中壢區月桃路口，全區禁止車輛進入，管制區內居民則不受活動限制，只要提出證明區內居民身分即可通行。管制時間為週六、周日 上午8點至下午6點。

接駁車設站位置分別在管制區內北端聖德北路22巷口、展區端停車場對面、中繼點林園居農場、南端為聖德路與聖德路108巷口，交通順暢的情況下班次頻率為每15分鐘一班次。

場外接駁班次也增加，自桃園高鐵站(機捷A18站)轉運站11號月台、文中三停車場(青埔棒球場對面免付費停車場)、林園居休閒農場路口(聖德北路1370巷口)、會場旁聖德北路與田溪路口(低底盤公車、整點發車)設置接駁站，請民眾多加利用。

明天(周六)海芋季節目有「月老遇上邱比特」現場為遊客牽紅線、「小小花童選拔秀」小朋友們將帶給遊客幸福可愛的花田氛圍，還有拋繡球互動、手繪餅乾、彩芋造型DIY等活動，歡迎民眾前往互動。