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桃園海芋節明後天節目多 警擴大交管讓遊客悠哉賞花

2018-03-16 20:44聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

「2018桃園彩色海芋季」已累計33萬多參觀人次，明天第二個週末，市政府擴大管制會場周邊交通，同時增設管制區內小型接駁車，減少遊客步行時間。

交通管制區起點在聖德北路與大園區和平西路口，終點聖德北路與中壢區月桃路口，全區禁止車輛進入，管制區內居民則不受活動限制，只要提出證明區內居民身分即可通行。管制時間為週六、周日 上午8點至下午6點。

接駁車設站位置分別在管制區內北端聖德北路22巷口、展區端停車場對面、中繼點林園居農場、南端為聖德路與聖德路108巷口，交通順暢的情況下班次頻率為每15分鐘一班次。

場外接駁班次也增加，自桃園高鐵站(機捷A18站)轉運站11號月台、文中三停車場(青埔棒球場對面免付費停車場)、林園居休閒農場路口(聖德北路1370巷口)、會場旁聖德北路與田溪路口(低底盤公車、整點發車)設置接駁站，請民眾多加利用。

明天(周六)海芋季節目有「月老遇上邱比特」現場為遊客牽紅線、「小小花童選拔秀」小朋友們將帶給遊客幸福可愛的花田氛圍，還有拋繡球互動、手繪餅乾、彩芋造型DIY等活動，歡迎民眾前往互動。

更多相關活動詳情請見：「2018桃園彩色海芋季」活動官網http://www.2018callalily.com.tw，或臉書搜尋官方粉絲專頁「桃園彩色海芋季」，隨時掌握最新活動內容。

桃園海芋節賞花區內接駁車上車位置。記者鄭國樑／翻攝
桃園海芋節賞花區內接駁車上車位置。記者鄭國樑／翻攝
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桃園海芋節賞花區外免費接駁車上車位置。記者鄭國樑／翻攝
桃園海芋節賞花區外免費接駁車上車位置。記者鄭國樑／翻攝
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