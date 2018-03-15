新竹縣競速直排輪溜冰場工程 流標6次

2018-03-15 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



新竹縣政府要在竹北高中後方「體4用地」興建比賽等級的競速直排輪溜冰場，4千萬元的工程預算乏人問津，已流標6次，立委林為洲將再向體育署爭取經費解決。

林為洲今天邀集體育署副署長王水文等人到竹北市社崙街競速直排輪溜冰場地點現勘，竹北高中校長凃仲箎指興建場址與竹北高中為鄰，而竹北高中操場只有200公尺，建議近1公頃的土地撥給竹北高中興建操場等設施，日後可開放附近社區民眾使用。

林為洲回應，新竹縣有不少直排輪溜冰場練習場，卻沒有比賽用的場地，比賽都要到外縣市，因此直排輪社團才會催生「體4用地」興建競速直排輪溜冰場比賽用場地，「最好仍依原計畫進行」。

他指縣庫財力吃緊，體育署雖補助1千萬元興建，縣庫仍要支付3千萬元，4千萬元的預算卻要做溜冰場與景觀、看台等周邊項目，工程項目太多，難怪多次流標。他建議「周邊減項」，再爭取中央提高補助金額為1500萬元做好溜冰場主體工程，部分項目刪除改做停車空間與綠美化，如此也可減少縣庫負擔，盡速孵出競速直排輪溜冰場。