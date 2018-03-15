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新竹市風live house23日開幕 連唱三天

2018-03-15 16:24聯合報 記者林家琛╱即時報導

新竹市公園路風城願景館轉型「風live house」展演場地，可容納600人，是新竹市首座專業級中型live house，23日至25日將開幕，有一連三天的演唱會

市府表示，風 live house是全台第二座由公部門自營的音樂展演空間，前身為近60年歷史的空軍工程聯隊禮堂，未來將成為大新竹地區舉辦演唱會、國際演講等藝文饗宴的新據點。

座落新竹公園內的風 live house將於23日至25日開幕，試營運邀請十組音樂團體輪番演出，23日晚間七點起，邀請麋先生、April Red紅演出，24日下午3點起，由四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子表演，25日則由陳建年、茄子蛋、卜星慧及八十八顆芭樂籽上陣，歡迎市民參加。

市府表示，為延續當年空軍工程聯隊集會與康樂表演的氛圍，風 live house整體空間設計以音樂藝文展演作為主軸，建築師潘天壹保留原有鋼樑形式，將牆面、地板與屋頂全面翻修，提升建物吸音及隔音性能，系統性建置隔音防噪設備，打造出專業級的表演設施場域。

文化局表示，未來風 live house將朝流行音樂展演中心發展，以音樂展演為主體，同時亦兼具舉辦工作坊、論壇及展覽等複合式展演型態，提供民眾專業級藝文展演體驗場域。

新竹市風 live house保留空軍工程聯隊禮堂原有鋼樑形式，將牆面、地板與屋...
新竹市風 live house保留空軍工程聯隊禮堂原有鋼樑形式，將牆面、地板與屋頂全面翻修，提升建物吸音及隔音性能。記者林家琛／攝影
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新竹公園內的「風live house」是新竹市首座專業級中型live house...
新竹公園內的「風live house」是新竹市首座專業級中型live house（展演場）。記者林家琛／攝影
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新竹市風 live house前身為近60年歷史的空軍工程聯隊禮堂，未來將成為大...
新竹市風 live house前身為近60年歷史的空軍工程聯隊禮堂，未來將成為大新竹地區舉辦演唱會、國際演講等藝文饗宴的新據點。記者林家琛／攝影
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