拉得一手好琴 建功高中黃薇帆繁星上政大

2018-03-14 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



大學繁星入學放榜，新竹縣市各校錄取率高達7成，成績亮眼，另有部分學生仍埋頭苦讀，期許在指考中，能努力考上好學校。新竹女中在繁星入學共有22人錄取，通過醫學系有3人，2人考上台大。新竹高中有12人錄取繁星，4人通過醫學系，實驗中學則有學生錄取交大管理科學系。

新竹女中共22人錄取，另有3人通過醫學系第一階段。2人錄取台大電機系、會計系，3人通過醫學系第一階段，包括陽明醫、長庚醫、馬偕醫，其餘20名學生則全部錄取國立大學。新竹高中滿級分生陳曦錄取台大物理系，全校有12人錄取繁星，有4人通過醫學系第一階段審查。實驗中學則有何翔惠錄取交大管理科學系。

新竹市3所市立高中表現優異，建功高中有2人上台大，有21人上國立大學，共31人錄取繁星，錄取率4成，成德高中有65人、香山高中有35人錄取，錄取率都高達7成。

新竹市成德高中學生古念庭錄取高雄醫學大學職能治療系，她原本是馳騁賽場運動員，因為受傷離開賽場，但沒有放棄田徑和體育，決定轉往職能治療領域，用另外一種形式，幫助受傷的運動員。

香山高中今年繁星成績有35人錄取，國立大學有14人，錄取率達7成，雖沒有錄取台大，但繁星第一名的學生黃麟翔因家境清寒，有3個弟妹，不僅照顧弟妹，並保持學習熱枕，特別喜歡數學，他參加數學競賽獲銅牌獎。

黃麟翔表示，雖有機會錄取台大，但他仍選擇台灣師範大學數學系，希望能在數學領域繼續努力。

建功高中繁星成績有31名學生錄取，台大2位、清大2位、交大1位、政大2位、成大2位，台清交成政合計共有9位，國立大學共有21位，建功高中今年繁星報名人數77位，錄取31位，錄取率達40%。