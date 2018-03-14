繁星放榜 苗栗高中上榜人數全國第二

2018-03-14 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



大學繁星推薦入學今天放榜，國立苗栗高中有102人錄取，人數全國排名第二，錄取國立大學有46人、醫學大學5人，表現亮眼；國立苗栗高中近5年的繁星推薦入學表現在竹苗區都高居第一，去年排名全國第三，今年再躍升一名。

今年苗栗高中學生透過繁星及其他入學管道升學共110人次錄取國內外大學，其中彭彥樺已錄取香港教育大學、顏瑋辰獲得美國多所大學錄取通知，兩人國中會考成績都是3A2B，高中三年專注學習，都將進入世界名校就讀。

彭彥樺2月24日就通過香港教育大學的面試，且直接獲得長達5年、每年12萬港幣的全額獎學金補助；她在高一就決定以香港教育大學為目標，學習英語積極用心，去年還參加縣府國際教育菁英培育領航計畫赴美，與美國高中生交流。

顏瑋辰說，他三、四歲還不會叫爸爸、媽媽，被發現有成長遲緩現象而接受早療，他的興趣在資訊工程，曾在美國念語言學校一年多，目前決定到維吉尼亞州的喬治梅森大學就讀。