贏球不惜受傷？ 徐生明協會偏鄉巡迴扭轉選手觀念

2018-03-14 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣銅鑼國小推展棒運十多年，近來頻有佳績表現，教練和選手認真參與棒運的態度，感動了徐生明棒球發展協會執行長謝榮瑤，今天下午率團到校進行偏鄉學校運動防護教育及健檢活動，這也是協會今年開春的第一站服務，希望選手能培養運動傷害防護的觀念。

「我覺得贏球比防止受傷重要！」爭取榮譽一直學校灌輸觀念，但對偏鄉想靠棒球爭取成就感的選手而言，更是不變定律。復健專科醫師林頌凱現場拋出問題，小選手被問到比賽輸贏意義，有人不假思索就選「贏球」，但林頌凱卻要大家先保護自己不受傷 才是最重要的。

徐生明棒球發展協會執行長謝榮瑤說，協會推展偏鄉醫療已邁入第三年，她丈夫徐生明從少棒打起，看過很多選手都有傷在身，但選手可能因為害怕失去下場機會或教練抱有贏球使命，讓選手的傷勢持續惡化；徐生明一直想在退休後照顧一些打棒球的孩子，他過世後協會秉持他的理想，幾年來持續到偏鄉推展運動防護教育及健檢，希望讓受傷的選手能及早復健、減輕傷害。

她說，銅鑼國小棒球隊這幾年參加徐生明盃國際少棒賽，教練都親自南下參加抽籤、了解場次及環境，這種認真的態度讓人感動，因此今年第一站活動就選擇銅鑼國小，這也是協會首次到苗栗縣辦活動。