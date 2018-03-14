中興高中繁星亮眼 阿美族學生追尋海洋夢

2018-03-14 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣中興高中100名學生報名繁星推薦，今天放榜共錄取60人，其中34人錄取國立大學，考出72級分的李孟竹錄取中國醫藥大學中醫系，希望以後能行醫救人，阿美族學生楊宇安小時候住在台東縣海邊熱愛海洋，他如願錄取海洋大學商船系，希望以後能從事海運工作。

中興高中錄取台、清、交、政、成的學生高達8人，李孟竹學測成績72級分是南投縣狀元，她如願錄取第一志願:中國醫藥大學中醫學系 ，她說，以前因為健康曾出問題，又參加過中國醫藥大學中醫系營隊，覺得中醫可調理陰陽，讓人恢復健康，就以中醫系為第一志願。

她剛就讀高中時，成績普通、英文也不好，幸好導師陳維敏不斷鼓勵，幫她找到學習的興趣，終於錄取心目中的理想學校，現在她也開始研究中醫書籍，希望以後能以醫術幫助更多人。

錄取台灣大學政治系的林文彥，經常關心政論節目，也與家人互相討論，他考上政治系，希望以後能更瞭解關心的議題。另外朱筠喬錄取成大會計系、簡菘震錄取成大都市計劃學系，張家禎錄取政大法律系、張博翔錄取政大韓文系。曾詠津清大電機系、周宜賢清大工程系、黃鴻儒交大理學院科學。