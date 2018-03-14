新竹九芎湖種愛玉 力拚下一個觀光亮點

2018-03-14 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新埔鎮大坪社區看好台灣特有作物愛玉必須採友善耕作的生長特性，社區決定栽種愛玉，昨天舉辦種植活動，將多位於中高海拔的愛玉拉到平地種植，顛覆傳統，集結民間力量，要讓愛玉成為九芎湖休閒農業區的觀光亮點。

這個發想來自於金谷農場班長黃劉振，他說在平地種植愛玉，得克服收成問題，因愛玉是動植物共生，得營造愛玉小蜂的棲地，種植雄果吸引小蜂來寄生授粉。黃劉振認為，九芎湖的水梨已荒廢，他要邀集農友們一起來種愛玉，成為在地的產業代表。

社區昨天舉辦「種下愛，玉見希望」的推廣活動，農委會主秘胡忠一、水保局主秘連榮古、新埔農會總幹事曾庭熙、鎮長林保祿、秘書長蔡榮光、農業處長邱世昌等人共襄盛舉，平地愛玉栽培專家劉哲政也到場，分享種植的概念。

胡忠一表示，種植愛玉不能使用農藥，符合友善農業、保護生態的意象，這與九芎湖的目標一致，由於全台僅南投、嘉義、台東等地有種植愛玉，一公斤約1300到1700元，生產價值高，期許藉由社區成功經驗，帶動周邊社區活化，成為農村再生亮點示範區。

為了讓更多社區接觸愛玉，大坪社區不藏私的分享愛玉產業發展，未來待雄珠攀附、定植結果後，可推廣給坊間種植愛玉的農友，讓愛玉能夠順利授粉，並邀請民眾到大坪社區參與食農教育的體驗活動，動手做天然愛玉。