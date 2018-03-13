機捷車廂搶購衛生紙廣告 民代猛批不當

2018-03-13 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園機場捷運車廂廣告出現鼓勵搶購衛生紙宣傳，遭桃園市議員批評。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園市議會第22次、23次臨時會今天閉會，衛生紙搶購引爆話題，市議員黃婉如、陳麗莉分別質詢批評，桃園機場捷運車廂出現快去搶購衛生紙廣告不當，要求市議會裁處。黃婉如用「極不妥當」、陳麗莉用「非常不妥當」批判。市議會議長邱奕勝最後裁示，市政府趕快發文桃捷相關單位改進。