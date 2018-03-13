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機捷車廂搶購衛生紙廣告 民代猛批不當

2018-03-13 21:39聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園機場捷運車廂廣告出現鼓勵搶購衛生紙宣傳，遭桃園市議員批評。記者曾增勳／攝影
桃園機場捷運車廂廣告出現鼓勵搶購衛生紙宣傳，遭桃園市議員批評。記者曾增勳／攝影
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桃園市議會第22次、23次臨時會今天閉會，衛生紙搶購引爆話題，市議員黃婉如、陳麗莉分別質詢批評，桃園機場捷運車廂出現快去搶購衛生紙廣告不當，要求市議會裁處。黃婉如用「極不妥當」、陳麗莉用「非常不妥當」批判。市議會議長邱奕勝最後裁示，市政府趕快發文桃捷相關單位改進。

桃園捷運今天下午表示，該車廂衛生紙廣告是網路購物「生活市集」的宣傳廣告，去年12月底衛生紙漲價風波前已刊登，僅在一列普通車刊登，內容未訴求搶購，桃捷已協調廣告代理商即日起該廣告下架。

桃園市議員黃婉如（見圖）批評桃園捷運車廂搶購衛生紙宣傳廣告「極不妥當」，要求議會...
桃園市議員黃婉如（見圖）批評桃園捷運車廂搶購衛生紙宣傳廣告「極不妥當」，要求議會裁處。記者曾增勳／翻攝
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