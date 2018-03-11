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桃園魯冰花海音樂會+地景藝術 打造「最美三溪水」

2018-03-11 08:13聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市今年第一次舉辦「戀戀魯冰花」系列活動，昨天在「魯冰花」小說發源地龍潭三水社區，邀請「狂美交響管樂團」在繽紛浪漫的魯冰花海中演奏經典客家曲目及童謠，該團是目前桃園唯一全員都具音樂系學歷的交響樂團，精湛演奏技巧及合奏默契，為聽眾帶來高水準音樂饗宴。

客家事務局表示，臺灣文學之母也是客籍作家的鍾肇政，曾居住龍潭三洽水(包含三水及三和地區)一帶，因而在小說「魯冰花」中寫下「最美三溪水」的人文地景意象，述說了當地平和閒靜的美好風光。

客家局除了規畫以文本中「最美三溪水」及「野獸派馬蒂斯風格之色彩」為核心創作的地景藝術，活動期間更安排多場優質音樂會演出，讓民眾能夠在春日暖陽下聆聽悠揚客家樂曲。

「狂美交響樂團」多次獲得桃園市傑出演藝團隊，同時為客家局藝文扶植計畫優良團隊，樂團展演型態創新且與國際舞台接軌，領域跨足古典及流行、戲劇，本次演奏主軸「花之圓舞曲」涵蓋多首客家音樂，如搭配美聲樂手演唱「魯冰花」及客語版「望春風」，曲目中也穿插客家童謠教唱，使活動更加生動有趣且富含濃厚的傳承意涵，與三水展區偌大的魯冰花海田園共構客家、音樂、藝術及農村的美好景緻。

桃園市長鄭文燦也出席活動，並表示「2018戀戀魯冰花」活動安排三洽水地區居民一同參與，客家局的兩大地景藝術「最美三溪水」與「魯冰花精神」，除了呼應近年來鼓勵民眾參與共同創作的參與式藝術概念，也希望透過藝術的力量，結合當地民眾以及社區資源，重新喚起對故鄉的思念，並感受人與人、以及人與土地之間的情感，進而傳承客家文化內涵。

「2018戀戀魯冰花」系列活動今天在大北坑、三水、三和三個展區上下午各還有一場音樂會，團團精選場場精彩，適合三五好友相約、親子同樂，一起來賞花聽音樂。另外魯冰花觀賞區及地景藝術仍會持續開放，歡迎民眾一同來享受大自然的輕鬆寫意，同時體驗客家音樂及文學之美。

民眾與魯冰花海開心合照。記者鄭國樑／攝影
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鍾肇政（左5）與參與嘉賓共同於花海中聆聽音樂會。記者鄭國樑／攝影
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水藍色的魯冰花只在三水社區才有。記者鄭國樑／攝影
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狂美交響管樂團與聲樂家陳慧如同台演出客家經典曲目。記者鄭國樑／攝影
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蔣絜安局長向市長解說地景藝術富含的客家意涵。記者鄭國樑／攝影
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音樂會交響樂團鍾肇政

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