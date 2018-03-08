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桌上的菜從那裡來？通霄國中「食戀農廚」開啟學生視野

2018-03-08 21:19聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「餐桌上的佳餚從那裡來的？」苗栗縣通霄國中獲得廣達文教基金會支持，去年9月起開始執行「食戀農廚」學習設計課程，兩班國二學生近50人從餐桌菜餚的食材開始追溯解答，花了一學期學習友善耕作、健康飲食及環境永續的理念，學生們種菜、料理食材到參訪在地的有機農戶，整個學習過程讓師生都感覺大有斬獲，校方最近並安排成果展。

通霄國中校長羅士侃指出，校內教師鄭生祥、廖逸秋、陳慧君、羅道堅等人爭取這項計畫並推動學生參與，這些教師為額外的課程付出心血，讓人感動，師生也收穫良多，因此校方安排成果展與各界分享喜悅。

為了支持「食戀廚農」計畫，校方特別提供校園一角的空地，讓師生開闢成菜園，種植花椰菜、結球萵苣、九層塔、蘿蔔、蒜、辣椒等蔬菜，收成後還獲得苑裡鎮龍德家商餐飲科的協助，帶大家用這些自己種出的食材製作料理。

學生們還走訪通霄鎮「石虎米」、「田鱉伯」等有機、友善耕作的農田，認識在地的特產「彩虹玉米」，也向回鄉自創果醬品牌的創業青年錢湘伶學習製作NG果醬，在自己家鄉感受低碳long stay，一連串的課程讓師生樂在其中。

學生陳千惠說，同學一起製作的果醬是利用鳳梨的NG果和薰衣草、檸檬等材料一起製作，完成後都好有成就感。

一學期的學習課程中，學生用圖畫、文字紀錄歷程，還用AR擴增實境來呈現，展現亮麗的學習成果。

通霄國中師生在校園內開闢菜園，以有機無毒方式耕作各種蔬菜。記者胡蓬生／攝影
通霄國中師生在校園內開闢菜園，以有機無毒方式耕作各種蔬菜。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中師生在校園內開闢菜園，以有機無毒方式耕作各種蔬菜。記者胡蓬生／攝影
通霄國中師生在校園內開闢菜園，以有機無毒方式耕作各種蔬菜。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境...
通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境永續課程的學習成果呈現出來。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境...
通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境永續課程的學習成果呈現出來。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境...
通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境永續課程的學習成果呈現出來。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境永續課程的學習成果呈現出來。記者胡蓬生／攝影
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通霄國中在校內推出「食戀農廚」成果展，將學生一學期來參與友善耕作、健康飲習、環境永續課程的學習成果呈現出來。記者胡蓬生／攝影
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