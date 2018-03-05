苗栗失業率全國第二低 縣政府預告今年「春燕回來了」

2018-03-05 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣去年平均失業率3.6%，僅高於台東縣3.5%，與彰化縣同列第二低，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心也發現求職平均有1.67個工作機會，縣府、就業服務中心認為就業市場「春天的燕子回來了」！今年投資將大爆發。

苗栗縣政府工商發展處今天分析近5年苗栗縣失業率，2013年4.2%、2014年4.1%、2015年3.8%，前年略升到3.9%，去年降到5年來最低點3.6%，而全國平均失業率3.8%，工商發展處認為充分展現招商有成，投資效益的顯現。

工商發展處長黃智群說，苗栗縣去年有68家廠商完成工廠登記，今年已有12家企業完成設廠，招商服務馬上辦中心專案輔導8家廠商預計今年設廠，今年投資將大爆發，輔導列管投資金額達50億元，增加就業機會近千人，另潛在投資估計達300億元。