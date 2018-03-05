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桃園斥資百萬買紀念品過剩 贈議員每人50箱「撿菜尾」

桃園元旦紀念品過剩贈議員 民代直呼「撿菜尾」

2018-03-05 19:15聯合報 記者李京昇╱即時報導

每年元旦桃園市政府都會舉辦升旗典禮，市府今年與龜山區公所聯合舉辦活動，但龜山區公所疑似錯估情勢，花1百萬元買1萬份紀念品，未料活動當天僅有5千人多人兌換，隨後紀念品輾轉到所有市議員手中，每人收到50箱禮品，多位市議員痛批，浪費公帑市議員如同「撿菜尾」幫忙收拾殘局。

桃市府去年元旦活動共發贈2萬個紀念背包，當時消息露出後，就馬上報名額滿，今年承辦單位龜山區公所買了1萬份，卻供過於求，事後禮品發贈給60位市議員。

市議員舒翠玲說，升旗典禮過後，她突然收到50箱紀念品，紀念品為玻璃飯盒與隨身瓶。她詢問後才得知每個議員都收到一樣的數量和禮品，全部共3000份，以往紀念品都是供不應求，現場民眾都拿不到，今年卻發生發不完轉贈議員，市府根本是浪費公帑。

市議員魯明哲表示，在他擔任中壢市長時，升旗典禮的紀念品會募集民間贊助，市府不應花費公帑在這些款項上，應用在對市民有真正幫助的地方。

市議員蔡永芳開玩笑說，議員收到元旦紀念品是前所未見，如同「撿菜尾」一樣，但他也緩頰說，活動舉辦難免會因天氣因素，導致參與人數減少，希望能多體諒市府辦活動的用心；市議員林俐玲也緩頰，現場人數遠超過5000人，多出來的禮物能再送給未到場參與的市民，也是美事一樁。

桃市府民政局長湯蕙禎指出，據她了解，參與人數確實超過5千多人，紀念品發贈是在升旗典禮之後才開始，很多民眾還沒等典禮結束，就先提前參加健走活動，或者沒有在兌換紀念品的單據上蓋章，才導致這次紀念品過剩，未來會加強活動宣傳，避免類似情況。

桃園市政府今年元旦紀念品過剩，轉贈給所有市議員，引起多位議員痛批浪費公帑。圖／市...
桃園市政府今年元旦紀念品過剩，轉贈給所有市議員，引起多位議員痛批浪費公帑。圖／市議員舒翠玲提供
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元旦紀念品過剩，轉贈給所有市議員，引起多位議員痛批浪費公帑。圖／市議員舒翠玲提供
元旦紀念品過剩，轉贈給所有市議員，引起多位議員痛批浪費公帑。圖／市議員舒翠玲提供
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