桃園元旦紀念品過剩贈議員 民代直呼「撿菜尾」

2018-03-05 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



每年元旦桃園市政府都會舉辦升旗典禮，市府今年與龜山區公所聯合舉辦活動，但龜山區公所疑似錯估情勢，花1百萬元買1萬份紀念品，未料活動當天僅有5千人多人兌換，隨後紀念品輾轉到所有市議員手中，每人收到50箱禮品，多位市議員痛批，浪費公帑市議員如同「撿菜尾」幫忙收拾殘局。

桃市府去年元旦活動共發贈2萬個紀念背包，當時消息露出後，就馬上報名額滿，今年承辦單位龜山區公所買了1萬份，卻供過於求，事後禮品發贈給60位市議員。

市議員舒翠玲說，升旗典禮過後，她突然收到50箱紀念品，紀念品為玻璃飯盒與隨身瓶。她詢問後才得知每個議員都收到一樣的數量和禮品，全部共3000份，以往紀念品都是供不應求，現場民眾都拿不到，今年卻發生發不完轉贈議員，市府根本是浪費公帑。

市議員魯明哲表示，在他擔任中壢市長時，升旗典禮的紀念品會募集民間贊助，市府不應花費公帑在這些款項上，應用在對市民有真正幫助的地方。

市議員蔡永芳開玩笑說，議員收到元旦紀念品是前所未見，如同「撿菜尾」一樣，但他也緩頰說，活動舉辦難免會因天氣因素，導致參與人數減少，希望能多體諒市府辦活動的用心；市議員林俐玲也緩頰，現場人數遠超過5000人，多出來的禮物能再送給未到場參與的市民，也是美事一樁。